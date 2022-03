Straßenbaustelle in Markdorf am Bahnübergang Gutenbergstraße

Der Bahnübergang in Markdorf, Gutenbergstraße, sowie die gesamte Kreuzung am Bahnübergang (Ensisheimer Straße/Bernhardstraße/Heggelinstraße) muss gemäß einer Pressemitteilung vom 7. März bis voraussichtlich 25. März voll gesperrt werden weil ein neuer Fahrbahnbelag eingebaut wird. Fußgänger und Radfahrer können den Bahnübergang und die Kreuzung während der Arbeiten überqueren, es wird ein Notweg eingerichtet. Der Verkehr auf der Achse Bernhardstraße-Ensisheimerstraße wird über die B 33 und über die Zeppelinstraße umgeleitet. In Markdorf-Süd werden abschnittsweise Halteverbote beschildert um die Umleitung des Busverkehrs zu gewährleisten. Die Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis gebeten.