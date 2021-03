Stoppomat am Höchsten schließt für immer

15 Jahre lang ist der Stoppomat am Höchsten eine feste Einrichtung für die Radsportgemeinde in ganz Oberschwaben gewesen. Jetzt allerdings waren beide Schutzhäuschen komplett durchgefault, nicht mehr ausreichend standsicher und dadurch eine Gefahr für den öffentlichen Straßenverkehr, schreibt der Betreiberverein „Freundeskreis Uphill“ in einer Pressemitteilung. Der Verein hätte nun beide Anlagen komplett sanieren müssen und entschloss sich deshalb, die Stationen zu schließen.

Die Macher hoffen aber auch weiterhin auf rege Befahrung des Höchsten, denn schließlich bleibe die übergroße Ruhebank weiterhin bestehen, auch das sommerliche Rennen „Triple-S/Höchsten³“ und die Saisoneröffnung , das „Grand Opening“, will der Häfler Radsportverein weiterhin veranstalten.

Als die Anlage 2006 feierlich eingeweiht wurde, begann gerade erst der Siegeszug des Internets und mit dabei war der Stoppomat mit seiner dynamischen Auswerteseite. Komplett ohne Werbe-Etat schafften es die Macher der Anlage am Höchsten, die Zeitmessstation über die neuen Informationskanäle im Netz so zu versorgen, dass daraus eine Erfolgsgeschichte geworden sei. Aus einem einmalig zur Einweihung geplanten Rennen wurde siebenmal Deutschlands größtes Bergzeitfahren mit 1000 Teilnehmern. Gleich zweimal trug der Verein dabei die Deutsche Meisterschaft aus. 17 weitere Stoppomat-Anlagen folgten.

Radprofis gaben sich die Klinke in die Hand, Fernsehbeiträge und deutschlandweite Artikel in Tageszeitungen und Anfragen aus ganz Europa folgten. Die Planungen zu einer Anlage in Amerika waren dann der Höhepunkt des Ganzen. Die jährliche Saisoneröffnung entwickelte sich im Laufe der Jahre zu Deutschlands größtem Wintertreffen für Radsportler mit knapp 500 Teilnehmern. Möglich wurde dies alles nur durch rund 3000 ehrenamtliche Stunden und rund 500 000 Euro Sponsorengelder, die allein der Entwickler und Erbauer der Anlagen, Roland Hecht, über die Jahre eingeworben habe, berichtet dieser in der Mitteilung.

Zwölf Jahre kletterte Ingenieur Dirk Huhn wöchentlich mit dem Rennrad auf den Höchsten, um Stempelkarten abzuholen, um dann abendlich die Daten in die Webseite einzupflegen. So manche „Sauklaue“ und Schweißflecken auf den Stempelkarten machten es ihm nicht gerade leicht, jeden Sportler in der Datenbank wiederzufinden. Im Stillen, aber nicht minder fleißig wirkte der zweite Ingenieur im Team, Thomas Bischof. Mit ebenfalls fast 1000 Stunden gestaltete er die Auswerteseite und die dynamische Datenbank. Denn inzwischen wurde 97 316-mal an allen Stoppomatanlagen offiziell gestempelt und die Stempelkarte eingeworfen. Dabei gab einer Statistik zur Folge nur einer von 2,5 Teilnehmern seine Karte zur Eintragung in der Datenbank ab. Hochgerechnet komme man also auf eine Viertelmillion Teilnahmen, wovon allein 40 000 auf den Höchsten entfallen.

Ohne großes Aufsehen übernahmen zudem viele Helfer die handwerkliche Arbeit rund um die Station am Höchsten. Die exponierte Lage auf dem Höchsten auf knapp 850 Metern sorgte laut den Betreibern für einen hohen jährlichen Renovierungsaufwand. Frost, Feuchte, Starkwinde und Vandalismus bescherten jedes Jahr neue Schäden. Stolz mache den Radsportverein, dass es in all den Jahren keinen einzigen Unfall und kein Verkehrschaos gegeben habe. Stattdessen freute sich der Verein über viele nette Gespräche, lachende Gesichter oben im Ziel und überschwenglichen Dank.