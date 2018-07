Sterne und Punkte machen Appetit auf die Region

Den Begriff „Genussregion Bodensee“ prägen jene Menschen, die aus dem, was die wunderbare Landschaft hergibt, schlicht das Beste machen. Vor kurzem sind wieder die beiden wichtigsten Gastronomieführer erschienen. Im „Gault Millau“ und „Guide Michelin“ steht schwarz auf weiß, wer sich zu den Besten zählen darf.

Von unserem Mitarbeiter Erich Nyffenegger

Sie sind das Maß aller Dinge in Gaumenfragen: Die renommierten Führer „Gault Millau“ und der „Guide Michelin“. Letzterer vergibt die begehrten Sterne, die über das Schicksal eines Betriebs entscheiden können. Der „Gault Millau“ folgt dem französischen Schulnotensystem und adelt die Küche mit Kochmützen und Punkten, davon maximal 20 – wobei die Höchstnote prinzipiell nie erreicht wird, sondern allerhöchstens 19,5 Punkte.

Markdorf fast weißer Fleck

Und wie schlägt sich die Region rund um Markdorf bis Überlingen? Markdorf selbst ist fast ein weißer Fleck auf der Landkarte der Gourmets. Lediglich das Restaurant „Mundart“ im Bischofschloss findet Erwähnung und erhält als Neueinsteiger im „Gault Millau“ elf von 20 möglichen Punkten, allerdings auch überaus harsche Kritik fürs Essen, Lob aber für den „gewinnenden Service.“ Der „Guide Michelin“ klammert Markdorfs Küchen komplett aus.

Da sieht es in Meersburg schon deutlich interessanter aus: Das Restaurant „Casala“ im Hotel Residenz am See hat sich beim „Gault Millau“ einen zusätzlichen Punkt erkocht und steht jetzt mit insgesamt 17 da. Der Tester schwelgt über mehr als eine Seite hinweg und lobt die Küchenchefs Manfred Lang und Markus Philippi für allerlei ausgefallene Köstlichkeiten.

Damit gehört das „Casala“ jetzt zu den etwa 80 besten Restaurants in Deutschland. Auch der „Guide Michelin“ ist des Lobes voll und würdigt die Küche mit einem Stern.

Über das Seehotel Off in Meersburg hat der „Gault Millau“ hingegen den Daumen gesenkt und mit einer vernichtenden Kritik die Küchenleistung abgewatscht, sogar von einem Debakel ist die Rede. Ergebnis: Michael Off ist auf 13 Punkte zurückgestuft worden, „wofür wir unser ganzes Wohlwollen aufbringen mussten“, wie der Führer nonchalant schreibt.

Für einen Stern im „Guide Michelin“ hat es für Clemens Baader im gleichnamigen Berghotel in Heiligenberg nicht gereicht – der „Gault Millau“ hingegen würdigt den Koch nach wie vor mit hohen 17 Punkten und lobt die Küche für ihr klassisches Angebot.

In Uhldingen-Mühlhofen macht die „Seehalde“ weiterhin von sich reden und kocht erneut auf 16-Pukte-Niveau im „Gault Millau“.

Bei Michelin ist das Haus mit einem so genannten „Bib“ als Haus mit guter Küche zu fairen Preisen empfohlen. In Überlingen listet der „Gault Millau“ gleich drei Häuser mit 14 Punkten, im Einzelnen sind das: „Bürgerbräu“,, „Johaniter-Kreuz“ und „Landgasthof Adler“, dem sogar „Linzgauer Gastlichkeit in Perfektion“ bescheinigt wird.