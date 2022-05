Stadtwerk am See erschließt jetzt auch Bauland

Im Urnauer Baugebiet „Im Hasengrund“ entstehen derzeit acht Bauplätze auf einer Gesamtfläche von rund 4700 Quadratmetern. Die Gesamterschließung von neuem Bauland ist Teil eines neuen Geschäftsfeldes vom Stadtwerk am See.

Viel mehr als „nur“ Strom, Gas, Wasser und Telekommunikation: das Stadtwerk am See platziert sich neben seinen Kernkompetenzen als Komplett-Anbieter. Im Deggenhausertal, genauer in Urnau, kümmert sich das Stadtwerk unter anderem um die Verkehrs-, Tiefbau- und Abwasserplanung. Im Urnauer Baugebiet „Im Hasengrund“ entstehen so derzeit unter der Projektleitung des Stadtwerks acht Bauplätze auf einer Gesamtfläche von rund 4700 Quadratmetern. Die Fertigstellung ist nach knapp vier Monaten auf Juli 2022 angesetzt.

Bürgermeister freut sich

„Das Stadtwerk am See ist unser Stadtwerk im Deggenhausertal“, betont Bürgermeister Fabian Meschenmoser. Die Gemeinde ist seit 2020 am Stadtwerk beteiligt. Und auch sonst gibt es viele Berührungspunkte mit dem „Tal der Liebe“: Das Stadtwerk betreibt das Gasnetz und baut mit seiner Tochter TeleData derzeit das Breitbandnetz aus. Das Stadtwerk am See sei ökologisch, regional und wirtschaftlich sehr gut aufgestellt, erklärt Meschenmoser die Entscheidung zur erneuten Auftragsvergabe: „Unsere Erfahrungen mit dem Stadtwerk sind bislang in allen Bereichen durchweg positiv. Und auch jetzt bei der Baulanderschließung zeigt sich einmal mehr: die Zusammenarbeit ist effektiv, unkompliziert und macht einfach Spaß“.

Individuelle Quartierslösungen

Die Baulanderschließung als Dienstleistung ist auch für Julia Brugger, Stadtwerk-Teamleiterin und Baustellenchefin mit Blick auf die Unternehmensstrategie ein absolutes Muss: „Als Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorger sind wir ja ohnehin schon erfahren in Erschließungen. Jetzt machen wir aus all diesen Kompetenzen ein eigenes Geschäftsfeld und bieten Kommunen individuelle Quartierslösungen an.“ Die Kommunen erhalten eine Baulanderschließung mit fertigem Energiekonzept, Plänen für E-Mobilität und Glasfasererschließung. „Daneben kümmern wir uns auch um die Verkehrs- und Tiefbauplanung, Regenwasserbewirtschaftung, Schmutzwasserableitung und eine wirtschaftliche Abwicklung und Planung“, fügt Brugger hinzu.

Im Fall des Urnauer Baugebiets „Im Hasengrund“ startet die Ausschreibung der Bauplätze über die Gemeinde voraussichtlich im Herbst 2022. Weitere Gebiete sollen folgen.