Stadtradeln kommt gut an

Toller Erfolg beim Stadtradeln 2020: Insgesamt haben 525 Personen an dem dreiwöchigen Radel-Marathon teilgenommen. In 51 Teams kamen dabei 128 440 Kilometer zusammen. Damit wurde die Leistung vom Vorjahr um rund 33 Prozent übertroffen, so wurden 19 Tonnen CO eingespart. Die erfolgreichsten Teams wurden von Lucie Fieber von Markdorf Marketing mit Urkunden ausgezeichnet.

Auch Stefan Haufs, Radverkehr-Koordinator beim Landratsamt, hatte eine Urkunde mitgebracht, die Markdorfer Radler haben den zweiten Platz mit ihrer Kilometer-Leistung im Kreis erreicht, nur in Friedrichshafen waren es mehr. Aber wenn die Kilometer je Einwohner errechnet werden, ist Markdorf mit fast neun Kilometern Sieger.

In drei Wochen erreichten die 35 Radler des TGA-Teams 9646 Kilometer, pro Kopf waren es 276 Kilometer, dafür gab es die Sieger-Urkunde. Den zweiten Platz erreichten mit 8847 Kilometer die 29 Mitglieder des Teams „Die Auwiesel“. Die Umweltgruppe landete mit 8615 Kilometer auf dem dritten Platz. Mit 1718 Kilometer war Andreas Waldschütz vom Team der Stadtverwaltung der fleißigste Radler, Uli Knirsch vom Team „imBUNDde“ schaffte 1414 Kilometer und Sergey Surikov vom Team XIII erreichte 1392 Kilometer.

Sehr erfreulich sei es, dass in diesem Jahr deutlich mehr Schulklassen teilgenommen haben, stellte Fieber fest. Mit 6739 Kilometer erradelte sich die Klasse 6c des BZM den ersten Platz, mit 3284 Kilometern folgte die Klasse 8c und mit 2366 Kilometer erreichte die 5a den dritten Rang.