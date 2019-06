Stadtradeln: Jetzt wird drei Wochen lang gestrampelt

Sternfahrt nach Markdorf

Zum Auftakt des Stadtradelns organisieren Landkreis und ADFC am heutigen Samstag eine Sternfahrt nach Markdorf. Treffpunkt ist in Überlingen am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) um 10 Uhr, Abfahrt ist um 10.15 Uhr. Zwischenstopps werden um 11 Uhr am Rathaus in Daisendorf und um 12 Uhr am Rathaus in Bermatingen eingelegt. In Tettnang ist Treffpunkt um 10.15 Uhr am Brunnen am Bärenplatz, Abfahrt ist um 10.30 Uhr. Auf dieser Route ist ein Zwischenstopp am Bahnhof in Meckenbeuren um 10.45 Uhr vorgesehen. In Friedrichshafen treffen sich die Radler um 10.45 Uhr am Graf-Zeppelin-Haus. Abfahrt ist auch dort eine Viertelstunde später, also um 11 Uhr. Geplant ist, dass die Gruppen aus Überlingen, Tettnang und Friedrichshafen um 12.30 Uhr in Markdorf eintreffen, wo am Wochenende das Stadtfest gefeiert wird. Jeder Teilnehmer bekommt einen Getränke- und Verzehrbon, den er dort einlösen kann. Bürgermeister Georg Riedmann wird die Aktion Stadtradeln dann um 13 Uhr an der Bühne offiziell eröffnen. Stefan Haufs, der Radverkehrsbeauftragte des Bodenseekreises, wird die Kampagne vorstellen. Außerdem wird Karl Honnen vom ADFC noch ein paar Worte sprechen, bevor es auf der Bühne Musik- und Tanzvorführungen gibt. Für Kinder gibt es ein Rad- und Stadtfestquiz, bei dem sie verschiedene Fragen beantworten müssen. Die Antworten finden sie an den Ständen der Markdorfer Vereine. Wer die Fragen beantworten kann und alle erforderlichen Stempel bekommt, kann sich um 16 Uhr seinen Preis an der Bühne am Rathaus abholen. Wer sich an der Aktion beteiligen und Kilometer beisteuern möchte, muss sich online registrieren: