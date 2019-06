Stadtradeln: In Markdorf sind schon 20 Teams mit dabei

Erstmals beteiligt sich die Stadt Markdorf an der Kampagne Stadtradeln des Bodenseekreises. In den drei Wochen vom 22. Juni bis 12. Juli sollen die Teilnehmer der Aktion möglichst viele Kilometer per Fahrrad zurücklegen, dafür das Auto stehen lassen, damit etwas für Klimaschutz und Lebensqualität tun und möglichst viel Kohlendioxyd (CO) einsparen. In Markdorf haben sich bereits 20 Teams mit über 80 Radlern angemeldet, mit dabei eine Gruppe aus dem Rathaus und der Leitung von Bürgermeister Georg Riedmann.

Seit mehr als 25 Jahren setzen sich Mitgliedskommunen des Klima-Bündnisses, ein Zusammenschluss von rund 1700 Gemeinden in 26 europäischen Ländern, dafür ein, ihre Treibhausgasemissionen alle fünf Jahre um zehn Prozent zur reduzieren. Der Bodenseekreis beteiligte sich im vergangenen Jahr erstmals an dieser Aktion. Mit großem Erfolg, stellte Stefan Haufs, Radverkehrskoordinator im Landratsamt, beim Pressegespräch am Freitag fest. Die 39 Teams aus Friedrichshafen und Meckenbeuren legten über 110 000 Kilometer mit dem Fahrrad zurück. In diesem Jahr sind neben Markdorf, ebenfalls erstmals die Gemeinden Daisendorf, Bermatingen und Tettnang dabei. Der Wettbewerb soll den Radverkehr fördern und zum Klimaschutz und besserer Lebensqualität beitragen. Die Kilometer mit dem Fahrrad können auf dem Weg zur Schule, zum Arbeitsplatz oder in der Freizeit gesammelt werden. „Jeder Kilometer zählt“, sagt es Haufs kurz und knapp. Zudem gibt es noch für den besten Einzelradler, das größte Team, das Team mit den meisten Kilometern, ebenso die beste Schule und die Schulklasse mit den meisten Kilometern attraktive Preise, wie Gutscheinde oder Fahrrad-Zubehör als Sachpreise.

Für die Radler aus Markdorf gebe es von der Stadt ebenfalls attraktive Preise, kündigte Lucie Fieber von Markdorf Marketing an. Es wird die Schulklasse, das Familien-Team, das lebenserfahrenste Team, das Fremdsprachen-, das Urlauberteam und die aktivste Gruppe mit den meisten Kilometern ausgezeichnet. Die Preise werden am Samstag, 19. Juli überreicht.

Die offizielle Eröffnung des Stadtradelns ist beim Markdorfer Stadtfest, am Samstag, 22. Juni wird der ADFC mit einer Sternfahrt von den Abfahrtsorten Friedrichshafen, Überlingen über Daisendorf und Bermatingen, Tettnang über Meckenbeuren, die Teilnehmer des Wettbewerbs nach Markdorf leiten. Für die Radler werde die Stadt ein attraktives Programm zusammenstellen, kündigte Claudia Arnegger von der Stadtverwaltung an.

Das Jugendreferat wird die Rathausbühne kunstvoll mit ganz besonders bunten Rädern gestalten. Für die Kinder gibt es ein Rad und Stadtfest-Quiz, ebenfalls mit Preisen rund ums Rad und Gutscheine. Die Teilnahme an der dreiwöchigen Aktion ist kostenlos.