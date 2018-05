Stadtkapelle Markdorf ist der gemeinsame Fixpunkt

Fast eine Woche feiert die Stadtkapelle Markdorf mit einem großen musikalischen Open-Air-Programm im Juli ihr 150-jähriges Bestehen. Die Geschichte des Vereins ist eng mit etlichen Markdorfer Familien verbunden, deren Mitglieder im Laufe der Jahrzehnte in der Kapelle musiziert oder bei Festen und Veranstaltungen geholfen haben. Eine davon ist die Familie Mock, bei der aktuell drei Generationen engagiert sind.

Bereits Urgroßvater Xaver Mock war Ehrenmitglied, aber nicht aufgrund seines musikalischen Talents. Vielmehr stellte er der Stadtkapelle sein Grundstück am Weiher zur Verfügung, auf dem sie dann das Musikerheim errichteten, das über 40 Jahre die Heimat der Kapelle war. Vor etwa 60 Jahren begann Franz Mock seine musikalische Ausbildung bei der Stadtkapelle und dem damaligen musikalischen Leiter Karl Aderhold. Sein Vater habe ihn dazu animiert, es war immer schön und eine tolle Kameradschaft, erinnert er sich. Allerdings gab es auch manchmal Zoff, wenn die Proben nicht besucht wurden. Aufgrund der beruflichen Belastungen hat er dann das Flügelhorn an den berühmten Nagel gehängt, ist aber bei den Konzerten, Festen und Veranstaltungen der Stadtkapelle immer dabei – schon um die ehemaligen Musikkameraden zu treffen.

Sohn Markus Mock begann vor 35 Jahren mit der musikalischen Ausbildung in der Bläserschule. Er hatte sich für die Klarinette entschieden. Es war den Eltern wichtig, dass die Kinder alle ein Instrument erlernen, erzählt er. Bei einer Instrumenten-Vorstellung hat seine Tochter Katharina eine Posaune in die Hand genommen, ist dabei geblieben und spielt derzeit in der Gemeinschaftsjugendkapelle. Auch für Sohn Benedikt ist klar, er lernt mal Posaune, sagt der Siebenjährige. Die Schwester von Markus, Daniela, hat sich für einen Musiker entschieden: Martin Weiss spielt Klarinette in der Stadtkapelle.

Kameradschaft ist auch wichtig

Für Markus Mock sind neben dem Musizieren, die Kameradschaft und die Freundschaften in der Stadtkapelle wichtig. Es sei etwas Besonderes von Kindesbeinen an gemeinsam zu musizieren. „Ich kann mir keinen anderen Verein vorstellen, wo ich mich so wohlfühle“, steht für ihn fest. Inzwischen habe jeder einen Beruf erlernt, habe eine Familie gegründet, aber die Stadtkapelle sei der gemeinsame Fixpunkt. Rundum zustimmendes Kopfnicken. Auch die zahlreichen Arbeitseinsätze verbinden, stellt Martin Weiss fest. Zum Helfen kommen nicht nur Musiker, sondern teilweise kommen die kompletten Familien. Für ihn steht fest: „Das ist ein Zeichen für einen funktionierenden Verein.“

Diese Gemeinschaft und der Zusammenhalt werden in den nächsten Wochen stark gefordert, es warten zahlreiche Arbeitseinsätze auf die Musiker und Freunde der Stadtkapelle. Erst heißt es vier Tage bewirten beim Stadtfest, am Sonntag hat die Kapelle zudem einen Auftritt auf der Rathausbühne. Danach steht die Bewirtung beim Public Viewing während der TV-Übertragungen der Fußball-Weltmeisterschaft auf dem Programm. Und dann kommt die Jubiläumswoche, mit sechs Tagen Open-Air-Musik auf dem Markdorfer Marktplatz. Diese gewaltige Aufgabe lasse sich nur bewältigen, wenn alle zusammenhalten, darin sind sich die vier Mitglieder der Familie Mock einig.