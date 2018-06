Stadtfest Markdorf startet mit Musical

Mit der ersten von drei Aufführungen des Musicals „Der Zauberer von Oss“, ist am Freitagnachmittag das diesjährige Markdorfer Stadtfest gestartet. Die vielen Proben haben sich gelohnt, über 30 Mitwirkende begeisterten die Zuschauer. Es folgen noch zwei Aufführungen, am Samstag und am Sonntag, jeweils um 17 Uhr in der Stadthalle.

Alle zwei Jahre sorgt die Musikschule Raumschaft Markdorf für den kulturellen Teil des Stadtfestes. In diesem Jahr mit dem leicht abgewandelten Musical der „Zauberer von Oss“, das in Markdorf und am Gehrenberg spielt. Darin wird die Dorothee vom Bodensee (Paula Stützenberger), die Hauptfigur, von einem Wirbelsturm samt ihrem Haus ins Schlaraffenland geweht. Den Heimweg an den See kann ihr nur der große Zauberer von Oss zeigen, auf dem Weg zu ihm muss sie einige Abenteuer bestehen.

Der Musical-Klassiker entführt die Zuschauer in eine Fantasiewelt, mit einer klaren Botschaft für mehr Toleranz gegenüber unterschiedlichen Lebensweisen. Der eigenen Kraft vertrauen, an sich, seine Fähigkeiten und Ziele glauben, umso viele Schwierigkeiten im Leben zu überwinden. Zu den Darstellern gehören der Kinder- und Jugendchor der Musikschule Markdorf und Schüler der Gesangsklasse von Margit Koch-Schmidt, die auch für die musikalische Leitung verantwortlich ist. Die Regie führt Wilfried Klöck. Die musikalische Begleitung haben Andrea Ringendahl (Klavier) und Gerhard Eberl (Percussion) übernommen.

Das Stadtfest wird mit vielen verschiedenen Angeboten und Mitmachaktionen bis einschließlich Sonntag in der Markdorfer Innenstadt gefeiert. (bw)