„Stadtbus-System ist in Markdorf überfällig“

Die Umweltgruppe Markdorf organisiert am Donnerstag einen eintägigen Stadtbusbetrieb. Zwischen Kreuzung Bussenstraße/Kreuzgasse im Norden und dem Angerplatz im Süden wird ein Bus drei Linien im Halb- und Stundentakt bedienen und verschiedene Haltestellen anfahren. Die Markdorfer können das Angebot kostenlos nutzen, sei es Hin- und Rückfahrt zum Wochenmarkt, zum Einkaufen im Schießstattweg oder zur Fahrt zum Bahnhof und zurück.

Die Einführung eines Stadtbus-Systems sei in Markdorf überfällig, stellte Helmut Faden bei einem Pressegespräch am Montag fest. In Meersburg, Uhldingen-Mühlhofen, Immenstaad, Tettnang, Überlingen und Friedrichshafen gebe es bereits jeweils ein funktionierendes Stadtbus-System. Bei der Verkehrsmediation Kluftern vor zwei Jahren sei erklärt worden, dass Städte ab 10 000 Einwohnern über ein eigenes Stadtbus-System verfügen sollten, fügte Frieder Staerke hinzu, schließlich solle die Innenstadt vom Autoverkehr entlastet werden. Wie gut ein solches System funktionieren kann, davon haben sich die Mitglieder der Umweltgruppe bei einem Besuch in der Gemeinde Götzis in Vorarlberg vor etlichen Monaten überzeugt.

Die Fahrpläne orientieren sich an den An- und Abfahrtzeiten der Bundesbahn, deshalb starten und enden die Linien jeweils am Bahnhof. Von dort geht eine Linie vorbei an der Stadthalle und Seniorenheim hoch hinauf bis ans Ende der Bussenstraße, bei der Rückfahrt ist eine Haltestelle am Proma. Die zweite Linie startet ebenfalls am Bahnhof, von dort in den Schießstattweg, Daimlerstraße zum Marktplatz, von dort zum Mehrgenerationenhaus und wieder zurück zum Bahnhof. Die dritte Linie bedient die Südstadt, durch die Bernhardstraße, über Stettiner und Königsberger Straße bis zum Angerplatz von dort wieder Richtung Bahnhof.

Investition in den ÖPNV

Omnibus Wegis aus Bermatingen unterstützt das Vorhaben mit einem Bus und Fahrer, das Unternehmen hat bereits Erfahrung mit dem Stadtbus-System, es fährt in Meersburg und Immenstaad. Der Bus hat einen Niederflureinstieg, ist also für Kinderwagen oder Rollstuhl geeignet. Ein Mitglied der Umweltgruppe wird im Bus mitfahren und die Nutzer nach ihrer Strecke, nach der Häufigkeit der Fahrten und dem Zeitpunkt befragen.

Dass ein Stadtbus-System nie kostendeckend sei kann, ist den Mitgliedern der Umweltgruppe klar, etwa die Hälfte der Kosten könnten über den Fahrpreis erwirtschaftet werden. Allerdings investiere die Stadt in Parkhäuser und Parkplätze, warum nicht in den öffentlichen Nahverkehr. Mit dem Versuch sollen Denkanstöße gegeben werden, erklärte Uwe Schäfer. In Zukunft sei das Auto nicht mehr die alleinige Form der Fortbewegung, es mache Sinn über einen Wechsel nachzudenken. Das Bewusstsein bei den Bürgern werde sich ändern, ist sich Fritz Käser sicher.