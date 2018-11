Stadt will im Bischofsschloss über Umzug informieren

Der Bürgerentscheid zum geplanten Umzug der Markdorfer Stadtverwaltung ins Bischofsschloss rückt näher. Die Abstimmung findet am dritten Adventssonntag, 16. Dezember, statt. Dann sind rund 11 000 wahlberechtigte Markdorfer aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Bis zur Wahl wollen sowohl die Stadtverwaltung, als auch die Bürgerinitiative für ihre jeweilige Position werben. Größere Aktionen wie eine Podiumsdiskussion sind derzeit aber nicht geplant.

„An einem der Samstage vor der Wahl wollen wir ins Bischofsschloss einladen“, sagt Bürgermeister Georg Riedmann. Vor Ort sollen dann alle Pläne für den Umbau einen Tag lang präsentiert werden. „Sowohl der Architekt als auch Mitarbeiter des Stadtbauamts werden während dieser Zeit anwesend sein und die Fragen der Bürger beantworten“, sagt er. Die Interessierten sollen dort die Gelegenheit haben, mit den Fachleuten ins Gespräch zu kommen. „Das Ziel ist, neutrale Informationen über die Planungen weiterzugeben“, sagt Riedmann. Ein weiterer Aspekt sei, dass die Menschen so die Möglichkeit bekommen – ähnlich wie auf einem Marktplatz – ins Gespräch zu kommen.

Dieses Veranstaltungsformat empfinde er als geeigneter als beispielsweise eine Podiumsdiskussion. „Dann gäbe es das klassische Impulsreferat und anschließend zwar auch die Möglichkeit für Fragen aus dem Plenum“, sagt er. Wenn die Stadthalle aber voll sei, hätten längst nicht alle die Möglichkeit, ihre Fragen loszuwerden. „Deswegen gehe ich davon aus, dass momentan Vier-Augen-Gespräche sinnvoller sind“, sagt Riedmann. „Wir wollen aktiv auf die Fragen eingehen.“ Der genaue Termin für die geplante Informationsveranstaltung steht derzeit allerdings noch nicht fest.

Bürgerinitiative will weitere Unterstützer finden

Die Bürgerinitiative Bischofsschloss, die den Bürgerentscheid erwirkt hat, will die Zeit bis zur Abstimmung ebenfalls nutzen, um weitere Unterstützer zu finden. Wie genau sie für ihre Position werben wollen, steht derzeit aber noch nicht fest. „Im Moment ist noch nichts fest geplant“, sagt Heiner Sondermann von der Bürgerinitiative. Denkbar ist, dass er und seine Mitstreiter mit einem Infostand an die Öffentlichkeit gehen, vermutlich in den beiden letzten Wochen vor der Abstimmung. Außerdem denke die Bürgerinitiative darüber nach, ob mit Flugblättern und Plakaten für das „Ja“ geworben werden soll. Eines sei jedoch schon sicher: „Wir warten ab, was die Gegenseite macht, um dann entsprechend zu reagieren“, sagt Sondermann.

In der Zwischenzeit hat sich eine Gruppe gebildet, die die Planungen der Stadtverwaltung unterstützt – also für das „Nein“ bei der Abstimmung wirbt. Das Bürgerforum „Wir sind dabei – Unser Rathaus ins Bischofsschloss“ hat bereits auf dem Wochenmarkt und im Mitteilungsblatt seine Position bekannt gemacht sowie Flyer und Buttons verteilt.

Offizielle Informationen zu dem umstrittenen Projekt erfolgen außerdem noch schriftlich. Der kommenden Ausgabe des Mitteilungsblatts wird eine Broschüre beigelegt. Darin wird sowohl der Stadtverwaltung als auch der Bürgerinitiative, die sich gegen den Umzug des Rathauses ins Bischofsschloss stellt, der gleiche Platz eingeräumt. „Die Bürgerinitiative und die Organe der Stadt Markdorf erhalten jeweils zwei DIN-A4-Seiten“, sagt Bürgermeister Georg Riedmann. Seitens der Stadt haben sowohl die Verwaltung, als auch die Fraktionen des Gemeinderats je eine Seite. Darüber hinaus ist ein allgemein einleitender Text vorgesehen und es wird der Stimmzettel mit der Fragestellung abgebildet. „Damit bei der Abstimmung möglichst wenig Fehler durch Missverständnisse passieren“, sagt Riedmann.