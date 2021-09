Stadt weiht neuen Markdorfer Kunstrasenplatz ein

Mit einem vielfältigen Programm lädt die Stadt Markdorf anlässlich der Einweihung des Kunstrasenplatzes am 3. Oktober ab 11 Uhr zu einem sportlich aktiven Tag der offenen Tür und zum informativen Verweilen auf den Sport- und Tennisplätzen der Gehrenberg-Sportanlagen ein. Der Hockey Club Markdorf und die Abteilungen Fußball, Tennis und Tischtennis des Sportclub Markdorf werden an diesem Tag laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung verschiedene interessante Sportevents anbieten, an denen Besuchende teilnehmen können. Diese sind für jede Altersklasse geeignet und bieten für die Zuschauer eine kurzweilige Unterhaltung. Kurze Spieleinlagen der beteiligten Sportarten sollen einen Eindruck der einzelnen Sportarten vermitteln. Um 13.30 Uhr findet die offizielle Einweihung des neuen Kunstrasenplatzes und die Übergabe des Platzes für die sportlichen Aktivitäten statt.