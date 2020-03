Stadt verzichtet bis Ende April auf Kiga-Gebühren

Trotz Corona-Virus, kurz und knapp, eine knappe Dreiviertelstunde hat der Markdorfer Gemeinderat am Dienstag öffentlich getagt. Dies sei allerdings bis auf Weiteres die letzte Sitzung des Gemeinderates gewesen, erklärte Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmann. Wie die notwendigen Sitzungen des Technischen Ausschusses organisiert werden können, werde noch geprüft. Diese seien notwendig, um in Bauangelegenheiten die vorgegebenen Fristen einzuhalten.

Ein etwas ungewöhnliches Bild offenbarte sich im Sitzungssaal: Die Anzahl der Stühle im Zuschauerbereich wurde reduziert und die Sitzgelegenheiten weit auseinander gestellt. Dies galt auch für die eine Seite am Tisch des Gemeinderates, die Vertreter von FDP, SPD und Freiebn Wählern saßen auch auf Abstand. Dies war möglich, weil sich drei Gemeinderäte abgemeldet hatten. Ganz anders auf der gegenüberliegenden Tischseite, denn bei CDU und Umweltgruppe fehlte niemand, sodass der übliche Abstand eingehalten wurde. Das Angebot des Bürgermeisters sich im Saal, wenn gewünscht einen anderen Platz zu suchen, wurde nicht genutzt.

Der bereits vor einigen Wochen gebildete Krisenstab im Rathaus, treffe sich inzwischen täglich, um den Inhalt der täglich neuen Verordnungen und Ausführungsbestimmungen weiterzugeben und umzusetzen, berichtete Riedmann. Das Rathaus sei gesperrt, dringende Angelegenheiten können per Telefon und E-Mail abgeklärt werden. Für die Betreuung in den Kindergärten gebe es eine verhaltene Nachfrage, es hätten sich erst etwa 18 Eltern gemeldet. Aufgrund der Schließung der Kindergärten werde die Stadt auf die Gebühren für den halben März und den ganzen April verzichten, kündigte der Bürgermeister an.