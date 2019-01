Stadt plant Mittel für Bischofsschloss nun für Rathaussanierung ein

Ausführlich hat der Markdorfer Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag den Haushaltsplan für 2019 beraten. Der vorliegende Entwurf wurde in einigen Punkten verändert, da es neue Steuerdaten vom Land gibt, der Kreistag hat die Umlage reduziert und aufgrund des Bürgerentscheids wurden die Mittel für das Bischofsschloss nun für die Sanierung des Rathauses eingeplant. Auch die Fraktionen des Gemeinderates hatten Anträge zur Änderung des Haushaltes eingereicht.

Im Rahmen des Verwaltungshaushaltes sind für 2019 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rund 41,7 Millionen Euro vorgesehen, im Vermögenshaushalt sind dies rund 12,1 Millionen. Zukünftig sollen die Gemeinderäte mit Laptops oder Tablets ausgestattet werden, sodass die Berge von Papier für Beratungs- und Sitzungsunterlagen entfallen. Insgesamt sind dafür 25 000 Euro eingeplant. Die Situation am Bahnübergang müsse sich kurz-, mittel- und langfristig ändern, erklärte Gemeinderätin Kerstin Mock, deshalb beantrage die CDU-Fraktion Planungskosten für eine Bahnüber- oder Unterführung für Fußgänger und Radfahrer im Bereich des Bahnhofs. Langfristig müsse zudem die Verbindung zwischen Nord- und Südstadt in diesem Bereich deutlich verbessert werden. Im Haushalt wurden für erste Planungen 48 000 Euro eingestellt.

Zusätzlich zu den bereits im Haushalt vorgesehenen Mitteln zur Erstellung eines Konzeptes für die Radwege solle bereits jetzt mit den ersten Verbesserungen des Radwegenetzes begonnen werden, deshalb beantragte die Umweltgruppe eine Aufstockung um 50 000 Euro. Dem schlossen sich auch die anderen Fraktionen an. Die von der Umweltgruppe vorgeschlagene Verlegung von Leerrohren für eine zukünftige Versorgung des Ortsteils Möggenweiler wurde abgelehnt. Laut Planern sei ein wirtschaftlicher Betrieb nicht möglich, da ein sicherer Großabnehmer fehle, erklärte Bürgermeister Georg Riedmann. Auch aus technischer Sicht sei eine Realisierung derzeit nicht machbar.

Ein Gutachten zur Gründung einer kommunalen Wohnbaugesellschaft, beantragte die Fraktion der Freien Wähler. Dabei sollten die verschiedenen Aspekte, Möglichkeiten und Aufgaben einer solchen Gesellschaft aufgezeigt werden, wünschte Dietmar Bitzenhofer. Im Haushalt sollen dafür 50 000 Euro veranschlagt werden. Weniger erfolgreich waren die Freien Wähler mit ihrem Antrag, einen ersten Ansatz für anteilige Planungskosten für die Südumfahrung im Haushalt auszuweisen. Da der Kreis entsprechende Mittel eingeplant habe, solle auch die Stadt ihren Anteil im Haushalt einfügen, erklärte Dietmar Bitzenhofer. Doch dafür gab es keine Mehrheit, stattdessen sollen die Ausweisungen um ein Jahr verschoben werden.

Einig waren sich die Räte, für das Dorfgemeinschaftshaus in Ittendorf eine neue Bestuhlung anzuschaffen. Ebenso beim Zuschuss an den DRK-Ortsverein Markdorf zur Anschaffung eines neuen medizinischen Überwachungsgerätes. Endgültig soll der Sitzung am 5. Februar beschlossen werden.