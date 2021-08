Stadt Markdorf spendet an Flutopfer

Die Stadt Markdorf wird eine Spendenaktion des Deutschen Städte- und Gemeindebundes für die Flutopfer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mit einer Spende in Höhe von 5 000 Euro unterstützen. Bürgermeister Georg Riedmann hat das dem Gemeinderat vorgeschlagen. Die Mittel sind insbesondere für die Hochwasserhilfeaktion des Roten Kreuzes bestimmt.

„Nachdem es pandemiebedingt nicht abzusehen ist, dass die Vereidigung des Bürgermeisters im September in Form eines feierlichen Empfanges für die Bürgerinnen und Bürger von Markdorf durchgeführt werden kann, wollen wir mit den dadurch eingesparten Mitteln ein kleines Zeichen der Solidarität setzen", so Georg Riedmann gegenüber den Damen und Herren des Gemeinderates.

Auch die Stadt Markdorf war in den vergangenen Wochen von Unwetterschäden betroffen und ist gegenwärtig an vielen Stellen mit der Abwicklung und Behebung der entstandenen Schäden befasst. Seit einigen Jahren wird in Zusammenarbeit mit einem externen Planungsbüro ein gesamtstädtischer Hochwasserrisikomanagementplan entwickelt. Es werden sich daraus Handlungsempfehlungen ergeben, um schlimmere Schadensereignisse unwahrscheinlicher zu machen.