Stadt Markdorf erweitert Schnelltestangebot

Die Stadt Markdorf bietet ab Montag, 26. April, an allen Werktagen Corona-Schnelltests an. Man habe sich zu dieser Erweiterung des Schnelltestangebots entschieden, da die Bürgertestungen im Zusammenhang mit einer Öffnungsperspektive für den Einzelhandel künftig eine größere Bedeutung haben werden als bisher, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Bereits jetzt benötige man für Friseurbesuche den Nachweis eines negativen Coronatests.

Außerdem wird die städtische Teststation von Leimbach in die Markdorfer Stadthalle (Bussenstraße 2) verlegt weil diese Örtlichkeit zentraler liegt und somit für die meisten Markdorfer Bürger besser erreichbar ist. Die Testungen finden dort ab Montag statt. Geöffnet ist montags von 8 bis 17.30 Uhr, dienstags von 8 bis 21 Uhr, mittwochs von 8 bis 17.30 Uhr, donnerstags von 8 bis 21 Uhr, freitags von 8 bis 17.30 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr. Wie die Verwaltung schreibt, werden die Öffnungszeiten der Nachfrage angepasst.

Die Nutzung des Angebotes ist kostenlos. Es können nur Personen getestet werden, die keine Symptome einer Corona-Erkrankung aufweisen und nur nach vorheriger Anmeldung. Das Mindestalter ist sechs Jahre. Anmeldungen sind grundsätzlich nur noch Online auf der Homepage der Stadt Markdorf möglich unter www.markdorf.de/Aktuell unter der Rubrik „Corona-Schnellteststelle“. Hier können Interessierte einen der freien Termine auswählen, die vom System angezeigt werden.

Wer keinen Internetzugang hat kann sich weiterhin von Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr telefonisch unter 07544 / 50 02 27 anmelden.

Die Abwicklung der Tests übernimmt der DRK-Ortsverein. Für den Test muss ein amtliches Ausweisdokument mitgebracht werden.

Aufgrund der Erweiterung des Testangebots sucht die Stadt Markdorf weitere Unterstützungskräfte für eine kurzfristige Beschäftigung. Es erfolgt eine Stundenvergütung auf der Grundlage des TVöD oder nach der städtischen Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit. Die Mindesteinsatzdauer beträgt fünf Stunden, und wenn möglich an mehreren Werktagen. Der Einsatz im Testzentrum ist zunächst bis 31. Mai 2021 geplant. Interessierte erhalten weitere Infos unter Telefon 07544 / 50 02 43. Eine Kurzbewerbung kann man per E-Mail schicken an: d.cirella@rathaus-markdorf.de