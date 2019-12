Stadt Markdorf bittet darum, auf Böllern zu verzichten

In Markdorf ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und Raketen in der Nähe von Fachwerkhäusern verboten, teilt die Stadtverwaltung Markdorf mit. Grund hierfür seien zahlreiche Altstadtbrände in der Vergangenheit, beispielsweise in Tübingen und Konstanz. Diese gelte es zu vermeiden. Fachwerkhäuser sind aufgrund ihrer alten Bausubstanz stark brandgefährdet, schreibt die Stadtverwaltung.

Der historische Stadtkern Markdorfs besteht aus einer Vielzahl von Fachwerkhäusern und engen Gassen, welche durch ihre dichte Bebauung eine große Brandgefahr darstellen. Zudem verfügen viele Häuser in der Altstadt über keine Brandschutzwände, was ein Übergreifen des Feuers beschleunigen würde, schreibt die Stadt. Außerdem sind Häuser so renoviert, dass sie aufgrund der modernen Fassaden nicht mehr als Fachwerkhäuser zu erkennen sind. Dennoch sind sie stark brandgefährdet.

Besonders gefährlich sind laut Pressemitteilung Raketen, die sich beispielsweise im Dachgebälk oder zwischen Dachplatten verfangen. Da Silvesterraketen über eine besonders lange Brenndauer verfügen, besteht also die Gefahr, einen Brand nicht frühzeitig zu erkennen.

Das Verbot gilt auch in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern und Altersheimen. Auch dort ist das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände laut Stadtverwaltung verboten.

Feuerwerkskörper und Raketen werden auch oft vor und nach der erlaubten Zeit zwischen dem 31. Dezember und 1. Januar abgebrannt. Verstöße gegen sprengstoffrechtliche Vorschriften können mit erheblichen Geldbußen geahndet werden heißt es weiter. Jedes Jahr führe das massenhafte „Böllern“ dazu, das Haustiere entlaufen und sterben. Die Zeit um den Jahreswechsel sei für viele Tierhalter ein Spießrutenlauf. Ganz zu schweigen von den Wildtieren, die durch die Knallerei in Panik geraten und auch teilweise schwere Unfälle verursachen. Auch die ohnehin schon stark schwindenden Vogelbestände werden durch Feuerwerke gefährdet.

Laut Umweltbundesamt ist die Luftbelastung mit gesundheitsgefährdendem Feinstaub vielerorts am 1. Januar zudem so hoch wie sonst im ganzen Jahr nicht. In der Silvesternacht wird etwa 16 Prozent der gesamten im Straßenverkehr entstehenden Feinstaubmenge innerhalb eines Jahres ausgestoßen. Daher appelliert die Stadtverwaltung Markdorf an die Bürger, auf den Kauf und das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und Raketen nach Möglichkeit ganz zu verzichten oder zumindest verantwortungsvoll damit umzugehen. Verunreinigungen öffentlicher und privater Flächen sind zu beseitigen. Es sollten ausschließlich zertifizierte Feuerwerkskörper mit einer aufgedruckten BAM- oder CE-Zertifizierungsnummer gekauft werden. Besonders wichtig ist es laut der Verwaltung, die Sicherheitsbestimmungen, die auf den Packungen abgedruckt sind, zu beachten. Insbesondere betrunken sollte man nicht mit pyrotechnischen Gegenständen herumhantieren, schreibt die STadt. Hierdurch komme es immer wieder zu Unfällen mit schweren Verletzungen und tragischen Todesfällen.