St. Franziskus soll neue Konzeption erhalten

Der Spitalfonds Markdorf entwickelt sich positiv. Das betrifft sowohl die Belegung, die sich jetzt wieder bei gut 30 Bewohnern eingependelt hat, als auch die Zahl der Mitarbeiter, die sich ebenfalls stabilisiert hat. Diese Einschätzung hat Spitalverwalter Heinrich Lang in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats abgegeben.

Als Stiftung des öffentlichen Rechts unterhält der Spitalfonds das Altenheim St. Franziskus mit rund 40 Plätzen und die Seniorenwohnanlage für betreutes Wohnen. Hinzu kommen Nebeneinrichtungen, die der wirtschaftlichen Versorgung dienen. Dazu zählen landwirtschaftliche Grundstücke, Wald und bis 2019 noch der Weinbau, der an den Winzerverein Hagnau gepachtet wurde. In den vergangenen Jahren war der Spitalfonds zusehends in eine wirtschaftliche Schieflage geraten. Als Ende 2017 die damalige Geschäftsführerin krank wurde, zeichnete sich ab, dass der Spitalfonds deutlich verlustreicher arbeitet, als angenommen.

Mehr Ruhe im Team

Zunächst wurde ein Interimsgeschäftsführer eingesetzt, der die Strukturen des Spitalfonds analysieren und Vorschläge machen, wie die Pflege in Markdorf in Zukunft organisiert werden könnte. Es stellte sich heraus, dass im Pflegeheim auffallend viele Fremdkräfte arbeiteten, was zum einen teuer war und sich zum andern negativ auf die Dynamik des Teams auswirkte.

Heinrich Lang, der im August 2018 als Geschäftsführer eingesetzt wurde, berichtet von einer „positiven Entwicklung“. Als er seine Stelle antrat, waren im Pflegeheim nur 26 von rund 40 Betreuungsplätzen belegt. Die Zahl ist seither kontinuierlich gestiegen. Aktuell leben dort 34 Senioren. Auch das Team der Pflegekräfte hat sich seither gewandelt. 3,5 Planstellen, die von externen Fremdkräften abgedeckt waren, seien neu besetzt worden. Das Team werde weiterhin von Fremdkräften unterstützt, doch Mitarbeitern seien langfristige Verträge geschlossen worden, sodass im Team jetzt mehr Kontinuität herrsche.

Mehr Betrieb im Haus

Parallel dazu legt Lang Wert auf drei Aspekte. Zum einen ist das die Mitarbeiterzufriedenheit. Nur so sei es möglich, Mitarbeiter zu halten. Er will die Pflegekräfte ins Boot holen, wenn es um konzeptionelle Änderungen geht, die mit der Umsetzung der Landesheimbauverordnung notwendig wird, die spätestens am 1. September erfolgt. Als zweites Bein bezeichnete er die Bewohnerzufriedenheit. Der Wohnbereich könnte „wohngemeinschaftsähnlich“ umgestaltet werden. „Das Konzept wollen wir mit den Mitarbeitern entwickeln“, sagte er. Der dritte Punkt ist die Wirtschaftlichkeit. Dazu müsse der Catering-Bereich angepasst werden. Mit einer Einkaufsplattform seien langfristige Verträge geschlossen worden, was günstige Preise und gute Qualität garantiere.

Uwe Achilles (SPD) wollte wissen, was es mit dem von Lang angesprochenen Modell einer Hausgemeinschaft auf sich habe. „Es wird alles anders organisiert“, sagte Lang. Dazu gehöre, dass hauswirtschaftliche Abläufe, die in einem Pflegeheim in der Regel ausgelagert sind, wie etwa die Küche oder die Wäscherei, zurück ins Haus geholt werden. „Dadurch ist ständig Betrieb im Wohnbereich“, sagte er. Feste Elemente können auch Einrichtungen wie ein „Hausgemeinschaftsabend“ sein.