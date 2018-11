Stöbern und Schnabulieren: Markdorfer genießen den Elisabethenmarkt

Ein reges Treiben hat am gestrigen Montag beim Elisabethenmarkt in Markdorf geherrscht. Etwa 100 Händler boten beim Krämermarkt im Städtle eine große Auswahl an verschiedenen Haushaltswaren, Bekleidung und Süßwaren. Zahlreiche Besucher aus Markdorf und der näheren Umgebung waren gekommen, um zu bummeln und unterschiedliche Dinge zu erwerben. Seien es Bürsten, Küchenutensilien, Kräuter, dem beliebten Gemüsehobel, warme Pullover oder dicke Socken. Dazwischen wurde ein gemütlicher Plausch mit Freunden gehalten, etwas gegessen und getrunken. So war für fast jeden etwas dabei. Foto: Brigitte Walters