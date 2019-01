Ständiger Wandel in der Markdorfer Innenstadt

Umzüge, Leerstände, Geschäftsaufgaben: Nicht nur das Internet ist für die Markdorfer Einzelhändler eine Herausforderung. Doch es gibt auch Neueröffnungen und Nachfolger: Am Stadtgraben wurde im November die Damenboutique Lorina eröffnet und im Januar die Buchhandlung Wälischmiller von Ravensbuch übernommen. Auch die Salzgrotte in der Marktstraße ist nach einer Pause wieder geöffnet. Desiree Rahn, die noch die Waxbar in der Ravensburger Straße betreibt, hat sie übernommen.

Beatrice Strauch betreibt mit ihrer Familie das Traditionsgeschäft Strauch Parfümerie und Fotografie in der Marktstraße. Dort sei die Belegung der Geschäftsflächen relativ konstant, sagt sie. Das sei erreicht worden, indem teilweise Büros einzogen, wo früher einmal Geschäfte waren. Diese Lösung sei aber nicht frequenzbringend. „Wir haben eine hübsche Altstadt, aber das Problem, dass das Untertor die Marktstraße und die Hauptstraße trennt“, sagt sie. „Deshalb sind Erneuerungen wünschenswert.“ Mit Blick auf die Gestaltung des Rathauses müsse überlegt werden, wie die Stadt für die Menschen gewinnbringend verändert werden könne – schöner, praktischer und gut erreichbar.

Positiv ist in ihren Augen der Branchenmix in Markdorf. „Es gibt wenige ständige Leerstände, aber man muss überlegen, was noch fehlt“, sagt Beatrice Strauch. Der Vorteil vieler inhabergeführter Geschäfte sei der direkte Kundenkontakt. „Gerade bei Kosmetikprodukten ist eine ganz andere Beratung möglich, wenn ich einen Gegenüber habe“, sagt sie.

Iris Schilt ist mit ihrem Jeans-Laden am Parkhaus Post in die Hauptstraße umgezogen. Im neuen Geschäft mit dem Namen Lieblingsstück ist das Sortiment etwas kleiner, es gibt nur noch Damenmode. „Die Hauptstraße hat sich sehr gemacht“, sagt sie über ihre Beweggründe. Der Druck aus dem Internet werde immer höher. „Wir müssen uns dem Problem stellen und mit Service, Beratung und Events im Geschäft punkten“, sagt sie. Sie habe viele Stammkunden, von denen sie genau weiß, welcher Stil ihnen gefällt. Unglücklich ist sie mit der Parksituation in Markdorf. „Vielen Kunden sind zwei Stunden zu kurz für alle Erledigungen, aber wir sind darauf angewiesen, dass sie kommen“, sagt sie.

Der Markt verändert sich

Moni Mayer, die das Modegeschäft M3 mit dem Café Wir in der Hauptstraße betreibt, ist seit 20 Jahren in Markdorf. Ihren ersten Laden hat sie in der Marktstraße eröffnet, einen S.-Oliver-Shop mit Damen-, Herren- und Kindermode. „S. Oliver konnte sich anfangs nicht vorstellen, dass in einer Kleinstadt wie Markdorf so ein Geschäft gut läuft“, sagt sie. Sie sei von dem Konzept trotzdem überzeugt gewesen. „Als ich den Laden aufgesperrt habe, waren die Leute da“, sagt sie. Allerdings sei der Markt vor 20 Jahren noch ganz anders gewesen. Es gab weder Digitalisierung noch Internethandel.

„Heute wird uns Einzelhändlern überall empfohlen, neben dem Ladengeschäft noch einen Internetshop zu betreiben. Aber es ist nicht mein Berufswunsch, im Keller zu sitzen und Pakete zu verschicken“, sagt Moni Mayer. Sie schätze an ihrem Beruf vor allem den direkten Kontakt zu den Kunden. Leute zu treffen und das Zwischenmenschliche zu leben sei auch ein Teil ihrer Arbeit. Später eröffnete sie ihren Laden M3 im Einkaufszentrum Proma und vor sechs Jahren bezog sie dann gemeinsam mit dem Café Kurz die Räume in der Hauptstraße. „Damals fanden viele Leute diese Idee verrückt“, sagt sie. Das Konzept habe sich trotzdem bewährt. Deshalb entschied sich Moni Mayer, auch alleine weiterzumachen, als sich ihre Geschäftspartnerin Susanne Kurz vom Café Kurz Ende 2018 zurückzog. Von den Kunden habe sie viele positive Rückmeldungen bekommen. „Viele haben sich bedankt, dass wir weitermachen und das bestärkt wiederum mein Team und mich“, sagt sie.

Prinzipiell sei die entscheidende Frage, was die Kunden wollen. „Immer weniger Kunden gehen gezielt einkaufen. Sie kaufen stattdessen eher etwas, was sie mal zufällig entdecken. Also ist es für die Händler eher ein Beigeschäft“, sagt sie. Für die Händler sei das ein Problem. Denn sie müssen die Kosten für Pacht und Mitarbeiter trotzdem stemmen. Und gerade die Mietkosten seien relativ hoch in Markdorf.

Trotz aller Herausforderungen sei die Stadt ein guter Standort. „Markdorf hat Potenzial und die Leute hier sind super“, sagt Moni Mayer. Absolut positiv sei, dass kostenlos geparkt werden könne und dass es weniger hektisch zugehe als in größeren Städten. „Markdorf ist heimelig und sollte das auch ein bisschen mehr herausstellen“, sagt sie.