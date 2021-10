Ein aufmerksamer Zeuge hat am Samstagabend zwei Männer im Alter von 48 und 42 Jahren am Skaterplatz in Markdorf bei Vorbereitungen zu einem Graffiti ertappt und die Polizei verständigt. Das Duo hatte laut Polizeibericht eine Schablone an einer Betonmauer angebracht und war im Begriff, diese mit Farbe auszusprühen. Durch das beherzte Eingreifen des Zeugen konnte eine Beschädigung verhindert werden. Die beiden Männer erwartet nun eine Strafanzeige.