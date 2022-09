Sportabzeichen für Menschen mit Behinderungen

Der TV Bermatingen bietet in Kooperation mit dem Sportkreis Bodensee einen Sportabzeichentag für behinderte Menschen an. Am Sonntag, 25. September, von 11 bis 17 Uhr sind Menschen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen eingeladen, das Deutsche Sportabzeichen abzulegen.

Dafür stehen eigens geschulte Prüfer und Prüferinnen in der barrierefreien Sporthalle Bermatingen und auf dem Sportgelände (In der Breite 4, Bermatingen) bereit, teilt der Sportkreis Bodensee mit. „Um die Behindertenklassifizierung abzuklären, müssen sich Interessierte vorher bei uns anmelden“, sagt Initiator Ronny Wenzel vom TV Bermatingen. Abgenommen werden die Disziplinen Schnelligkeit, Ausdauer, Koordination und Kraft. Der benötigte Schwimmnachweis muss separat erbracht werden.