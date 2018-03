Spinne, Biene und Bienenkorb sollen neuen Spielplatz in Hepbach zieren

Der Technische Ausschuss Markdorf hat den Neubau eine Spielplatzes in Hepbach genehmigt. Er soll auf einer rund 250 Quadratmeter großen Fläche beim Neubaugebiet Tobelhölzle entstehen. Wie Dietmar Gutermann vom Stadtbauamt erläuterte, will die Stadt mit dem Spielplatz einen Begegnungsort schaffen. Für den Bau werden 80 000 Euro bereitgestellt.

Die Stadtverwaltung hatte die Anwohner schon früh in die Planungen miteinbezogen. Sie konnten ihre Ideen zur Gestaltung des Spielplatzes einbringen. Dabei kam heraus, dass sie auf einen Sandkasten verzichten wollen. „Von den Anwohnern kam der Hinweis, dass dort viele Katzen sind“, sagte Gutermann im Technischen Ausschuss. Ohnehin hätten viele Familien auf ihrem Privatgrundstück einen Sandkasten, sodass im öffentlichen Raum keiner gebraucht werde.

Der neue Spielplatz erhält das Thema „Obstwiese“

Die Spielgeräte, die auf dem etwas abfallenden Gelände aufgestellt werden, seien für Kinder vom Säuglings- bis zum Grundschulalter geeignet. Der Spielplatz habe das Thema „Obstwiese“, was gestalterisch an verschiedenen Geräten zu sehen sei. Auf der Mitte des Platzes entsteht ein Spiel- und Kletterturm, der als Bienenkorb gestaltet und über eine Aussichtsplattform verfügen wird. Geplant sind auch ein Balancierparcours und ein Kletternetz in Form eines Spinnennetzes. An dessen Ende befindet sich eine Spinne als Spielfigur. Im südlichen Bereich wird eine große Wippe aufgestellt, die als Biene gestaltet ist. „Eine Hangrutsche mit Einstiegspodest nutzt das Gefälle des Geländes“, erläuterte Gutermann.

Der Spielplatz wird im Eingangsbereich gepflastert. Im Norden begrenzt dann eine Stützmauer aus Natursteinquadern den Platz, die mit Bankauflagen versehen wird und als Sitzgelegenheit dienen soll. „Wir wollen natürliche Materialien einsetzen“, sagte Gutermann. Auf dem Spielplatz wird außerdem eine Vogelkirsche gepflanzt, die keine Früchte ausbildet. Mit einem Stabgitterzaun wird der Spielplatz eingefasst.

Arbeiten sollen im Spätsommer ausgeschrieben werden

Die Stadtverwaltung wird die Arbeiten so schnell wie möglich ausschreiben und im Spätsommer ausführen, kündigte Dietmar Gutermann an. „Dann ist es auch interessant für Firmen, die im Sommer schon viele Aufträge haben.“

Alfons Viellieber (CDU) lobte die Planung. „Wir müssen uns nicht verstecken. Das ist Champions League“, sagte er. Claudia Gratwohl (Umweltgruppe) hob die Beteiligung der Anwohner hervor, die ihrer Ansicht nach zu einem guten Ergebnis führte. „Sonst hätten wir sicher einen Sandkasten gebaut“, sagte sie. „Das ist eine tolle Vorgehensweise.“