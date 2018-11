Spenden bleiben in der Region

Erfolgreich war die Stadtkapelle Markdorf mit den Open-Air Konzerten im Rahmen des Festivals zum 150-jährigen Jubiläum im Juli. Dabei konnten auch die Markdorfer Ministranten mit ihrer Pfandbecher-Spendenaktion zufrieden sein. Viele Konzertbesucher überließen ihnen die Becher und so kamen bei den Minis viele Pfand-Euros zusammen. Im Rahmen des Helferfestes wurden diese gesammelten Spenden an verschiedene Organisationen verteilt. Dabei waren sich die Mitglieder der Stadtkapelle einig, die Spenden sollen in der Region bleiben, erklärten Brigitte Waldenmaier und Jens Neumann, die beiden Vorsitzenden. So gab es für die Narrenzunft Markdorf, den Spitalfonds und die Minis jeweils 250 Euro. Die Polizeistiftung Baden-Württemberg, die Zieglerschen in Wilhelmsdorf, die Kinderstiftung Bodensee und das Therapeutische Reiten Markdorf freuten sich über einen Spendenscheck von jeweils 1 000 Euro.