SPD will Bürgerentscheid zum Bischofsschloss

Die SPD-Fraktion aus Markdorf will einen Bürgerentscheid zum Umbau des Bischofsschlosses und seiner Nutzung als Rathaus. Den entsprechenden Antrag hat Fraktionssprecher Uwe Achilles in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend gestellt. Über den Antrag wird in am 24. Juli abgestimmt, sagte Bürgermeister Georg Riedmann zu. In dieser Sitzung sollte eigentlich der Baubeschluss gefasst werden.

Die SPD-Fraktion hatte in ihrem Antrag bereits eine Fragestellung für den angestrebten Bürgerentscheid vorbereitet: „Sind Sie für den Umbau des Bischofsschlosses zur Nutzung als Rathaus auf Grundlage der Planung und Kostenberechnung der Architekten Braunger Wörtz, Ulm, vom Juni 2018?“. Uwe Achilles begründete den Antrag mit der Bedeutung dieser Entscheidung für die Stadt Markdorf. Der Umbau zur Nutzung als Rathaus und die damit verbundene Aufgabe des bisherigen Rathausstandorts seien in historischer, städtebaulicher und finanzieller Hinsicht die wichtigste Gemeindeangelegenheit seit dem letzten Bürgerentscheid in Markdorf, als es um den Bau der Südumfahrung ging.

Bürger wollen Diskussion

Die hohe Beteiligung der Bürger bei Informationsveranstaltungen oder Gemeinderatssitzungen zu diesem Thema, aber auch viele persönliche Gespräche mit den Wählern bestätigten dies. „Insofern ist die von allen immer gewünschte Beteiligung der Bürgerschaft an kommunalpolitischen Themen nur dann gewährleistet, wenn die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich bei dieser wichtigen Angelegenheit für unsere Stadt basisdemokratisch abstimmen dürfen“, sagte Achilles.

Bürgermeister Georg Riedmann sagte zu, den Antrag auf die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am 24. Juli zu setzen. Das Gremium hat dann darüber zu entscheiden, ob es dem Antrag folgen will, also für einen Bürgerentscheid stimmt. Die Befürworter benötigen dafür eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Gemeinderat. „Wird diese Mehrheit nicht erreicht, ist der Antrag abgelehnt“, erläutert Riedmann.

Dass Achilles den Antrag nun stellte, ist keine echte Überraschung. Er signalisierte diesen Schritt bereits in der vergangenen Sitzung, als Architekt Marcus Wörtz die Planungen und Kostenberechnungen in der Stadthalle vor vielen Zuhören detailliert vorstellte. Mit den voraussichtlichen Kosten in Höhe von 18,4 Millionen Euro sei seine persönliche Schmerzgrenze erreicht, sagte Achilles damals und sprach sich für einen Bürgerentscheid aus. Er stand von Anfang an nicht hinter dem Projekt: Als der Gemeinderat am 15. Dezember 2015 den Kauf des historischen Gebäudes und die Umnutzung zum Rathaus beschloss, lehnte er es ab. Von den 24 anwesenden Räten stimmten insgesamt 19 mit Ja und vier mit Nein. Es gab eine Enthaltung.

Bleibt die Stimmenverteilung ähnlich, ist nicht damit zu rechnen, dass der Gemeinderat sich für einen Bürgerentscheid ausspricht. Trotzdem könnte es dazu kommen: Wenn mindestens sieben Prozent der 11 000 Wahlberechtigten in Markdorf ein entsprechendes Bürgerbegehren unterzeichnen. Eine Bürgerinitiative strengt bereits ein Bürgerbegehren an. Dabei müssten die Gegner aber nicht nur eine Mehrheit erreichen, sondern auch ein Quorum von 20 Prozent. Dies entspricht rund 2200 Stimmen.