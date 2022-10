SPD warnt vor bedrohlicher Preisentwicklung

Die Preisentwicklung im Bodenseekreis nimmt für die Menschen teils bedrohliche Züge an. Zu diesem Ergebnis kommt die SPD Bodenseekreis in einer Pressemitteilung, nachdem sie sich in einer Sitzung des Kreisvorstands in Immenstaad mit Günther Wieth ausgetauscht hat, dem Vorsitzenden der Markdorfer Tafel.

Die derzeitige Preisentwicklung und wirtschaftliche Lage sei kaum noch aufzufangen, so Wieth. Zuletzt hätten die Tafeln vermehrt Menschen abweisen müssen. Mit bis zu 50 Prozent weniger Lebensmittelspenden sei es zudem nicht mehr möglich, ohne Zukauf den Mindestbedarf der knapp 420 bedürftigen Personen alleine bei der Markdorfer Tafel zu decken.

Für Leon Hahn ist die Notwendigkeit von Tafeln ein politisches Armutszeugnis.

„Die Tafeln leisten für die Menschen gerade unvorstellbar viel und die gesamte Gesellschaft verdankt der Arbeit der vielen Ehrenamtlichen enorm viel“, sagt der SPD-Kreisvorsitzende Leon Hahn. „Niemand ist davor gefeit, unverschuldet in so eine Not zu rutschen. Dass die Tafeln hier helfen, das Schlimmste abzumildern, ist ein Dienst an allen Menschen in unserem Land.“ Dass es die Tafeln überhaupt brauchte, sei ein parteiübergreifendes Armutszeugnis. „Den Menschen ein soziales Sicherheitsnetz zu liefern, damit sie nicht auf ehrenamtliche Hilfsleistungen angewiesen sind, ist in unserem Land Aufgabe des Sozialstaats“, sagt Hahn. Die Tafeln würden die Symptome abmildern, aber die Politik müsse an die Ursachen für strukturelle Armut heran.

Die SPD will ein Gesetz, dass das Wegwerfen verwertbarer Lebensmittel verhindert.

Große Sorge macht der SPD, dass vermehrt Lebensmittelspenden ausbleiben. „Die Preisentwicklung treibt immer mehr Menschen in akute Not, die auch von den Tafeln kaum noch angefangen werden kann“, heißt es vom SPD-Kreisvorstand. „Dass auch weiterhin in erheblichem Maße noch essbare Lebensmittel weggeworfen werden, ist dabei ein unhaltbarer Zustand.“ Die SPD Bodenseekreis wolle weiter im Bund für ein Gesetz werben, das das Wegwerfen von noch verwertbaren Lebensmitteln verbietet.

SPD: Viele Menschen fürchten, in Zukunft auf die Tafeln angewiesen zu sein.

Immer mehr Menschen bangten auch im Bodenseekreis um ihre Existenz. Bei vielen sei die Angst groß, selbst bald nicht mehr ohne ehrenamtliche Leistungen, wie die der Tafel auszukommen. „Die Beschlüsse der Bundesregierung sind wichtig, aber gerade ein Gaspreisdeckel und konkrete Entlastungen können nicht erst im Jahr 2023 erfolgen“, so die SPD. Auch erwarte man konkrete Zusagen durch das Land Baden-Württemberg. „Andere Länder wie Niedersachsen zeigen, dass auch die grün-schwarze Landesregierung konkret handeln kann. Es nicht die Zeit für politische Ränkespiele“. Konkret fordert die SPD von der Landesregierung die Umsetzung eines Energie-Schecks von 100 Euro für alle Bürger, die Einführung eines Brückenelterngeldes für Familien ohne Kitaplatz und die schnelle Einführung des 49 Euro-Tickets. „Die grün-schwarze Landesregierung hat noch große finanzielle Reserven. Wann, wenn nicht jetzt sollen diese zum Wohle der Bürger und Unternehmen verwendet werden?“, fragt Leon Hahn an die Adresse des grünen Ministerpräsidenten Kretschmann.

Wer Tafeln im Bodenseekreis besonders unterstützen will, kann dies am besten über Geldspenden tun. Die Kontoverbindungen der Tafeln in Friedrichshafen, Markdorf, Überlingen und Tettnang finden sich auf den verschiedenen Homepages der Tafeln im Internet.