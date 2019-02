SPD setzt auf erfahrene Kandidaten

Die SPD setzt auf bewährte Kräfte bei den anstehenden Wahlen im Mai, sie tritt im Wahlkreis 2 zum Bodenseekreis mit Jochen Jehle als Spitzenkandidat an. Der Lehrer am BZM vertrat bisher schon die vier Gemeinden Bermatingen, Deggenhausertal, Markdorf und Oberteuringen im Kreistag. Zur Kommunalwahl in Markdorf wählten die Sozialdemokraten am Freitag Uwe Achilles auf Platz 1 ihrer Liste. Auch er gehört bereits dem Markdorfer Gemeinderat an, ebenso wie die Kandidaten Arnim Zumstein und Wolfgang Zimmermann.

Auf der Liste zur Kreistagswahl gebe es eine gute Mischung von erfahrenen und jungen Kandidaten, freute sich Jochen Jehle. Er wolle im Kreistag die bisherige Arbeit fortsetzen. Wie bisher solle bei einigen Entscheidungen die Betroffenen vorher einbezogen werden, wie bei der Schulentwicklung und bei der Mediation in Kluftern. Die Verbesserung des ÖPNV, besonders im ländlichen Bereich, sei eine wichtige Aufgabe für den neuen Kreistag, dabei sollte auch die Kreativität der Busunternehmen genutzt werden.

Als Kandidaten für den Kreistag wurden einstimmig gewählt: Jochen Jehle (Deggenhausertal), Julika Bauer (Markdorf), Herbert Grau (Bermatingen), David Funes (Oberteuringen), Ulrich Maasmeier (Markdorf), Andreas Kemmer (Bermatingen), Stephan Seidel (Markdorf), Hans-Peter Sieger, Günther Schnappauf (Oberteuringen) und Frederic Striegler (Markdorf).

Im neuen Gemeinderat wolle die SPD mindestens wieder die Fraktionsstärke erreichen, kündigte Uwe Achilles an. Im Wahlprogramm werde die SPD mit vier großen Themenblöcke antreten. Im Bereich Bildung werden die Sanierung und der Umbau der Jakob-Gretser-Grundschule den Gemeinderat stark beanspruchen, dort soll es auch eine neue Turnhalle geben. Diese Schritte seien notwendig, damit die Schule den Anforderungen der nächsten 20 Jahre gerecht werden könne. Weitere Punkte seien die Sanierung im BZM gemeinsam mit dem Landkreis und der Neubau eines Kindergartens im Markdorfer Süden. Zum Bereich Familien gehören auch die Senioren, hier solle das Pflegeheim weiterentwickelt werden. Bei den Planungen zur Weiterentwicklung von Rathausareal und Bischofsschloss sollen die Bürger deutlich stärker beteiligt werden. Ein wichtiger Punkt sei auch die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, dabei sei auch zu prüfen, ob sich die Stadt zukünftig an Bauten von Investoren beteiligt.

Als Kandidaten für den Gemeinderat wurden gewählt: Uwe Achilles, Ulrike Groß, Arnim Zumstein, Cornelia Achilles, Wolfgang Zimmermann, Edeltraud Kiechle-Winkhart, Stephan Seidel, Anni Hulin, Ulrich Maasmeier, Manfred Bastian, Uwe Priebe, Lothar Groß, Joachim Hulin, Hans Zeller. Für den Bezirk Riedheim kandidieren Cosima Honnen und Rolf Gertischke, im Bezirk Ittendorf Julika Bauer und Frederic Striegler. Für den Ortschaftsrat Riedheim: Cosima Honnen und Rolf Gertischke.