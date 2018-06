SPD-Kandidat sammelt Anregungen der Bürger

Der SPD-Landtagskandidat Dieter Stauber hat am Donnerstag eine Dialogtour durch Markdorf gemacht. Anliegen ist ihm dabei, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Diese Tour macht der Friedrichshafener in allen Gemeinden des Wahlkreises, etwa die Hälfte hat er bereits besucht.

Zu den Dialogtouren gehören Besuche beim jeweiligen Bürgermeister, Einrichtungen und den Bürgern selbst. Dabei geht er auch von Tür zu Tür, um die Menschen persönlich zu fragen, was ihnen im Bodenseekreis wichtig ist. Schon nach der Hälfte der Runde kristallisieren sich gewisse Themen heraus. „Bezahlbarer Wohnraum, eine bessere Infrastruktur, die B 31 und die Südbahn beschäftigen die Menschen“, berichtet der Kandidat. Alle landesweit eingereichten Wünsche der Bürger sollen schließlich analysiert, gebündelt und in das Regierungsprogramm einfließen.

In Markdorf schaute Stauber bei Bürgermeister Georg Riedmann, im Mehrgenerationenhaus und der Tafel vorbei. Im Rathaus bekam er die Bitte mit auf den Weg, den öffentlichen Nahverkehr zu verbessern. „Sowohl die Verbindung nach Konstanz als auch Nachtbuslinien zwischen Friedrichshafen und Markdorf sind ausbaufähig“, so seine Erkenntnis. Im Mehrgenerationenhaus hörte er die Bitte um mehr Verlässlichkeit in der Finanzierung. Denn bislang gebe es immer nur Zusagen für einen Zeitraum von jeweils fünf Jahren. Stauber sieht sich bei den Anliegen bereits in der Verantwortung. „Es muss natürlich geschaut werden, wer wofür zuständig ist. Aber es ist eben Aufgabe der Politik zu klären, wer was zu lösen hat“, so der 47-Jährige.

Auch die Flüchtlingsthematik beschäftigt die Menschen. „Dabei klingen aber weder Ängste, noch Forderungen an. Die Bürger möchten aber und dürfen es auch erwarten, dass wir Politiker uns auf eine Lösung einigen“, sagt Stauber. Denn die Bereitschaft zum Helfen sei immens, ohne dass sie derzeit wissen, in welche Richtung sich der Zuzug der Flüchtlinge entwickle. Doch nicht jeder Bürger überhäuft ihn direkt mit Wünschen. „Manche äußern auch, dass sie einfach zufrieden sind. Vermutlich nicht, weil es nichts zu verbessern gäbe, sonder vielleicht, weil sie in den Krisen erkennen, wie gut es ihnen geht“, so der SPD-Kandidat.