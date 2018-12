SPD bereitet sich auf Kommunal- und Kresitagswahl vor

Beim SPD-Ortsverein Markdorf laufen die Vorbereitungen zur Kommunal- und Kreistagswahl auf Hochtouren. Die drei bisherigen Gemeinderatsmitglieder der SPD werden wieder antreten. Zudem liegen bereits Zustimmungserklärungen von weiteren Kandidaten vor, dies erklärte Uwe Achilles in der Mitgliederversammlung des Ortsvereins am Freitag. Vier Mitglieder sind dabei für jahrzehntelange Treue zu den Sozialdemokraten geehrt worden.

Kindergärten und Schulen waren wichtige Themen im Gemeinderat in den vergangenen Monaten, berichtete Uwe Achilles aus dem Gremium. Es wurde ein neuer Kindergarten mit sechs Gruppen im Süden der Stadt beschlossen. Ferner laufen die Planungen für den Umbau der Jakob-Gretser-Grundschule, die eine neue Turnhalle und neue Klassenräume erhalten soll. Die Grundschule in Leimbach soll auf Zweizügigkeit erweitert werden, ob dies durch Neu- oder Anbau geschieht, sei noch nicht entschieden, sagte Achilles. Auch im BZM starten Sanierungsarbeiten in Klassenräumen und der alten Turnhalle, hier arbeiten Stadt und Landkreis zusammen. Große Tiefbauprojekte im kommenden Jahr seien die Kreuzgasse und der Ortsteil Möggenweiler.

Zu dem weiteren wichtigen Thema, Umzug des Rathauses in das Bischofsschloss, habe die SPD-Fraktion im Sommer den Antrag zur Durchführung eines Bürgerentscheids gestellt. Dieser sei aber im Gemeinderat abgelehnt worden, bedauerte Achilles. Durch das erfolgreiche Bürgerbegehren gebe es nun den Bürgerentscheid trotzdem.

Bürger sollen mitentscheiden

Für die SPD sei es wichtig, das die Bürger an einer solchen Entscheidung beteiligt werden, ähnlich der Entscheidung zur Südumfahrung. Den Umzug des Rathauses ins Bischofsschloss lehnte die SPD ab, bekräftigte der Gemeinderat. Die Kosten dafür seien zu hoch. Zudem seien die Räume für eine moderne Verwaltung nicht geeignet, der jetzige Rathausstandort sei ideal.

Zum Abschluss berichtete Achilles von den Vorbereitungen zur Kommunal- und Kreistagswahl im Mai. Für die Kandidaten sei Ende Januar eine Klausurtagung geplant, um sie mit besonderen Markdorfer Themen vertraut zu machen.

Abschließend äußerte Achilles die Hoffung, dass die SPD im neuen Gemeinderat wieder mindestens mit drei Räten vertreten sei.

„Derzeit ist es nicht einfach Sozialdemokrat zu sein, wir machen uns das Leben teilweise ganz schön schwer“, stellte der Bundestagsabgeordnete Manfred Gerster aus Biberach fest. Die SPD sei in einer schwierigen Situation, auch aufgrund der Veränderung der gesellschaftlichen Atmosphäre. Die SPD müsse ihre Positionen deutlich machen und vertreten und darüber informieren, was sie in der Großen Koalition durchgesetzt habe. Dann listete Gerster einige Punkte aus dem Sozialbereich auf.

Zum Abschluss ehrten Manfred Gerster und Vorsitzender Hans-Peter Sieger langjährige SPD-Mitglieder. Helga Todt wurde für 30 Jahre ausgezeichnet, ebenso Arnim Zumstein. Für 40 Jahre wurde Uwe Achilles geehrt und vor 50 Jahren ist Rolf Gertitschke in die SPD eingetreten.