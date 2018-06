Sopran und Klavier bezaubern mit Einklang

Der schöne Flügel im Rittersaal des Bischofsschlosses hört sich gern allein, er freut sich aber auch über Gesellschaft. So hat der Verein „Klangwelt Rittersaal“ am Sonntagabend beim letzten Konzert dieses Jahres zu einem Liederabend mit der jungen schwedischen Sopranistin Ylva Sofia Stenberg und dem Pianisten Stéphane Bölingen eingeladen. Eine Freude für die Zuhörer im vollen Rittersaal.

Gar nicht glauben mag man, wenn Ylva Sofia Stenberg „I hate music!“ singt, doch augenzwinkernd folgt der Nachsatz: „...but I like to sing.“ Ein vergnügliches Kinderlied von Leonard Bernstein ist es, das sie mit lebhafter Mimik und Gestik spielerisch in den Raum wirft. Aus dem gleichen Zyklus stammt das nachfolgende „I’m a person too“, bei dem sie so schön die Naive spielt, dass einem unwillkürlich die Adele aus der „Fledermaus“ in den Sinn kommt. Wunderbar klar und hell strömen ihre Koloraturen, nicht nur bei Bernstein, sondern auch in den folgenden Liedern. Beim Studium in Hannover haben sich die Sopranistin und der Pianist kennen gelernt und nun ihren ersten gemeinsamen abendfüllenden Liederabend gestaltet.

Empfindsam begleitet Bölingen, spürt den Frauenfiguren nach, die im Mittelpunkt stehen, ob sie trauern oder kokett mit ihren Liebsten spielen. Die Sopranistin ist für die Bühne geboren, so herrlich lebendig ist ihr Ausdruck. Schon am Gesicht kann man ablesen, wovon sie singen wird. Man kann sie sich bestens auf der Bühne vorstellen, wo sie schon als Mozarts Susanna verzauberte. Hochdramatisch lodert ihr Sopran in den Richard Strauss-Liedern, hoffnungslose Trauer und wonnevolle Seligkeit liegen in den Liedern von Edvard Grieg, köstlich komödiantisch kommen die Beispiele aus Hugo Wolfs Italienischem Liederbuch daher. Einen „Strom von Tränen“ weint das Mädchen, das im Bett liegen muss, während der Liebste unten ein Ständchen singt, und mit gekränkter Eitelkeit schickt eine Schöne den Galan weg, der sich ein anderes Liebchen hält. Hier hat sich die Sopranistin ganz frei gesungen, sprüht vor Temperament.

Bei empfindsamen, lyrischen Liedern, beispielsweise der Suleika von Franz Schubert, steht ihr das große Stimmvolumen, das den Rittersaal fast sprengt, noch etwas im Weg – hier wünschte man sich öfters leisere, zurückhaltendere Töne. Schön dosiert ist die Dynamik in Schuberts Lied „Frühlingsglaube“, die keimende Hoffnung ist spürbar im „Nun muss sich alles wenden“, im bebenden „Die Welt wird schöner mit jedem Tag, man weiß nicht, was noch werden mag.“ Wunderschön sensibel klingt das schwedische Liebeslied, die Impression vom nächtlichen Wald, in dem die Amsel singt. Gerne würde man die weitere Entwicklung der jungen Sängerin verfolgen und ebenso gerne wieder Stéphane Bölingen am Klavier hören. (chv)