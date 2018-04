Sommerkonzerte starten mit einigen Neuerungen

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, das erste Sommerkonzert im Hof des Bischofschlosses startet am Mittwoch, 2. Mai, um 20 Uhr. Traditionell wird die Stadtkapelle Markdorf die Reihe der Konzerte eröffnen. Als Beitrag der Tourismusgemeinschaft Gehrenberg zum 150-jährigen Jubiläum der Musiker wird es zusätzlich eine Weinverkostung geben. Rebmeister Hubert Gutemann wird vier Weine aus Markdorf und Bermatingen und einen Secco vorstellen. Für die Wein-Verkostung wird ein Unkostenbeitrag von zehn Euro erhoben.

Einige Änderungen gibt es in diesem Jahr bei der Reihe der Sommerkonzerte, berichtet Barbara Raeder bei einem Pressegespräch am Mittwoch. So wird beim ersten Konzert mit einer Weinverkostung gestartet, bei der auch der Markdorfer Jubiläumswein probiert werden kann. Auch die Musiker haben etwas Besonderes vorbereitet, sie werden den „Jubiläumsmarsch“ erstmals „Open Air“ aufführen, kündigt Vorsitzende Brigitte Waldenmaier an.

Für die Freunde etwas härterer Sachen wird es am 22. August eine Gin- und Destillat-Verkostung geben. An drei Abenden, jeweils einmal im Mai, Juni und Juli wird die Theatergruppe „Kreuz und Quer“ einige kurze Stücke und Sketche aufführen. Auch bei der Sitzordnung wird es Änderungen geben, die Musiker werden in der Gebäudeecke vor dem Schlossturm ihren Platz finden. Für die Besucher wird die Tourismusgemeinschaft Biertische und Bänke aufstellen. Wer es etwas bequemer und weicher will, bringt sich eine Decke oder Kissen mit. Die Bewirtung der Gäste mit kühlen Getränken wird in diesem Jahr das Team um Marcus und Tatjana Hagner vom Restaurant „Untertor“ übernehmen, dazu gibt es auch Kleinigkeiten vom Holzkohlegrill.

Rebspaziergang ist wieder im Angebot

Aufgrund der großen Resonanz im vergangenen Jahr wird es in den Monaten Mai, Juni, Juli und August wieder einen Rebspaziergang mit Weinprobe und Vesper geben, kündigt Rebmeister Hubert Gutemann an. Der erste Termin ist am 4. Mai, Treffpunkt um 17 Uhr am Rebhaus in der Wangener Halde. Im Anschluss nach einem Spaziergang durch die Markdorfer Reben wird es im Rebhaus eine Weinprobe mit sieben Bodensee-Weinen und einem Vesper geben. Die Kosten für Wein und Vesper betragen 25 Euro. Die Anmeldung muss bis zwei Tage vorher bei: h.gutemann@spitalfonds-markdorf.de oder telefonisch unter 0160 / 883 67 84 erfolgen.

Einen besonderen Termin gibt es noch am 1. Juni, zur Eröffnung des Stadtfestes, dann wird Restauratorin Michaela Vogel eine Wanderung auf den Spuren der Freiherren von Markdorf zum Gewann Altschloss anbieten, nachdem im vergangenen Jahr der renovierte Weg wieder eröffnet wurde. Bei der Wanderung wird es eine Fülle von Informationen zur Geschichte der Stadt Markdorf geben.