Sogar Benedikt XVI. kommt zur Frauenfasnet

Die katholische Frauengemeinschaft Markdorf hat alljährlich das richtige Rezept für die Frauenfasnet. Das diesjährige Programm war wieder mal kurzweilig und amüsant, gewürzt mit einer kräftigen Prise Humor und zubereitet von engagierten Akteurinnen. Das alles garantierte am Freitag und Samstag einen vollen Saal im Haus im Weinberg. Die fantasievoll gekleideten Besucherinnen waren begeistert. Bedingt durch den Umbau der Mittleren Kaplanei haben die katholischen Frauen zur Fasnet Asyl bei der evangelischen Schwestergemeinde gefunden.

Den Anfang machten die Jüngsten, über ihre Erlebnisse in Kindergarten und zu Hause berichteten die beiden „Kinder“ Maria Stump und Angelika Thum. Total im Stress war Pfarrer Ulrich Hund. Er suchte einen wichtigen Brief, da war Stefania Menga keine große Hilfe beim Suchen auf dem chaotischen Schreibtisch. Schließlich wurden sie fündig, und – oh Schreck – der Papst kündigte den Besuch seines Vorgängers Benedikt in Markdorf an. Die Minis hatten ihn eingeladen. Schließlich traf dieser ein und Vikar Johannes Treffert erwies sich als hervorragender Stimmimitator von Benedikt. Dieser war total begeistert von der „großen“ Anzahl von Buben als Ministranten, Markdorf bezeichnete er als heiligsten Ort nach Bayern.

Handtaschengeschwader auf Beutejagd

Hinter dem Gartenzaun tratschten Marianne Colucci, Maria Stump, Angelika Thum, Angelika Websky und Brigitte Bauder über Ereignisse in der Frauengemeinschaft und in der Stadt. Mit viel Fantasie hatten sich die Damen vom Handtaschengeschwader ihrer Ehemänner entledigt und waren nun auf der Suche nach junger, hübscher männlicher Begleitung. Überzeugend spielten Brigitte Bauder, Luzie Bachhofer, Viola Labor, Inge Steffelin, Angelika Websky, Martina Walk und Bärbel Weigele ihre Rolle.

Wie anstrengend die Baustelle der Mittleren Kaplanei ist, berichtete Pfarrer Hund. Auf jeden Fall muss es dort einen Raum für die Mikrofon-Anlagen der Kirche geben, die ausprobiert wurden und die alle eine andere Macke haben. Weitere Themen waren das Jubiläumsjahr und die Bauerei in der Innenstadt.

Von Orangenhaut und anderen altersbedingten Veränderungen

Mit den altersbedingten Veränderungen an ihren Körpern hatten die „Drei Perlen für Georg“ so ihre Probleme. Orangenhaut war das Stichwort für Martina Skopinski, Patricia Wagner und Daniela Weiss. Die drei Närrinnen hatten wieder mal einen tollen Auftritt vorbereitet, ebenso wie das Quintett mit Inge Augner, Lisa Bitzenhofer, Regina Lorenz, Marlene Riederle und Birgit Ziegler. Die fünf Damen nahmen bei ihrem Auftritt den Verkehr und das Schildermeer in Markdorf aufs Korn. Zum Abschluss bewiesen

Brigitte Bauder und Susanne Sträßle, wie gut sie sich in der Pfarrhausküche auskennen. Dabei stellten sie fest, wie gut der Pfarrer mittels Tupperdose mit den unterschiedlichen kulinarischen Genüssen versorgt wird. Zwischendurch sorgte ein Besuch der Lumpenkapelle Markdorf für -Stimmung im Saal.