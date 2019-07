So war’s bei Status Quo in Markdorf

Eine schreckliche Bluttat hat sich am Sonntagmorgen in der Friedrichshafener Bruckner Straße ereignet. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen einen 34-jährigen Mann, der gegen 1.50 Uhr in einer Wohnung einen 46-Jährigen mit zwei Messern attackiert und lebensgefährlich verletzt haben soll. Das teilten Polizeidirektion Konstanz und Staatsanwaltschaft Ravensburg am Montagnachmittag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Die Ermittlungsbehörden vermuten eine Beziehungstat.