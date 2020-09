Slow-Jogging-Stützpunkt lädt zu Eventtag ein

Der Slow-Jogging-Stützpunkt Bodensee veranstaltet am Sonntag, 20. September, einen Eventtag im Wirthshof in Markdorf, Steibensteg 10. Beginn ist um 10 Uhr mit einem Vortrag „Slow Jogging – Was ist das?“, um 11.30 Uhr wird eine Schnupperstunde angeboten. Nachmittags gibt es einen Workshop.

Meike Krebs-Gatzka, sportwissenschaftlerin, Laufanalystin und von 2006 bis 2014 Profitriathletin auf der Langdistanz (Ironman), wird alle Slow-Jogging-Angebote an dem Tag begleiten, teilt der Stützpunkt mit. Sportwissenschaftlerin Katja Eberle betreibt das Studio „Wirthshof Aktiv“ und ist die zweite Trainerin am Stützpunkt.

Slow Jogging ist laut Pressemitteilung „die wohl leichteste und angenehmste Art des Laufens“. Es schone die Gelenke, das Tempo liege stets im Wohlfühlbereich und die angenehme Bewegung mache messbar gute Laune. Man laufe beim Slow Jogging bewusst entspannt, berühre den Boden nicht mit den Fersen, sondern mit dem Mittelfuß, und mache viele kleine Schritte (etwa 45 Schritte in 15 Sekunden).

Schon seit Ende Mai bietet der Slow-Jogging-Stützpunkt Markdorf m Zweiwochen-Rhythmus abwechselnd die Workshops „Slow Jogging“ und „Laufschule“ an. Die Laufschule dauert pro Termin etwa drei Stundenund kostet 50 Euro. Nächster Termin ist am Sonntag, 4. Oktober. Der nächste Slow-Jogging-Workshop vermittelt die Grundlagen und bietet haltungs-, Kräftigungs- und Dehnübungen. Das Training dauert zweieinhalb Stunden. Nächster Termin ist am Sonntag, 20. September (Kosten: 50 Euro).