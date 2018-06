Skisportler kommen auf ihre Kosten

Ungebrochen ist das Interesse an Skiausfahrten in der Region. In den vergangenen Jahren hat sich die Nachfrage auf einem konstanten Niveau eingependelt, sagt Irmgard Rist von Intersport Rist Markdorf. Vier Ausfahrten stehen dieses Jahr zur Auswahl, die einzeln oder als Gesamtpaket mit Skikurs oder ohne gebucht werden können. Der Skikurs ist bereits ausgebucht, aber Interessenten können Fahrten bei Sport Rist noch ohne Skischule buchen.

Allerdings muss tief in die Tasche greifen, wer ein bisschen Schneespaß auf zwei oder einem Brettchen haben will. So kostet der Vier-Tageskurs in Häderich und Laterns 70 Euro für Kinder und 80 Euro für Erwachsene. Mitglieder des Skiclubs dürfen jeweils zehn Euro weniger zahlen. Dazu kommt die Busfahrt, die für alle vier Ausfahrten (12., 13., 19. und 26. Januar) mit weiteren 60 Euro zu Buche schlägt. Plus die Viertageskarte, die vom Skiclub Markdorf für Kinder mit 65, für Erwachsene mit rund 100 Euro angegeben wird.

Wer als Erwachsener an allen vier Tagen mit Skikurs teilnimmt, ist mit rund 240 Euro dabei. In Summe nicht ganz billig. Doch für viele kein Grund, nicht mitzufahren. Vor allem bei Erwachsenen kommt das Angebot gut an, sagt Irmgard Rist. Etwa die Hälfte aller Teilnehmer seien Erwachsene, die ihre Skikenntnisse auffrischen oder mit der winterlichen Sportart erst anfangen wollen.

Ski- und Snowboardausfahrten können auch bei Boarderspoint gebucht werden. Hier können Interessenten mit nach Warth/Schröcken fahren. Angeboten wird zum Beispiel ein Snowboardkurs am Samstag, 19. Januar, und am Sonntag, 20. Januar - „die letzte Kursmöglichkeit in diesem Jahr“, heißt es in einer Ankündigung von Boarderspoint. Vom Skigebiet Warth ist man beim Veranstalter überzeugt, zähle dieses doch „zum beliebtesten Skigebiet Im Bregenzerwald“. Beheizte Lifte und großzügige Pistenbedingungen finden Ski- und Snowboardfahrer dort vor, weiß man bei Boarderspoint.

Skisportler können sich auf 68 Pistenkilometern zwischen 1500 und 2050 Höhenmetern austoben. Pro Ausfahrtstag sind hier 49,95 Euro für Erwachsene fällig, für Kinder (bis Jahrgang 1995) 34,95 Euro. Wer außerdem noch einen zweitägigen Snowboardkurs absolvieren möchte, muss weitere 39,95 Euro auf den Tisch legen. Macht zusammen rund 140 Euro für zwei Tage.

Kurzentschlossene können sich bei Intersport Rist, Telefon 07544/ 44 12, und bei Boarderspoint anmelden. Anmeldungen für die Ausfahrt mit Boarderspoint sind noch bis Mittwoch, 16. Januar, möglich in Überlingen bei Intersport Schmidt und in Friedrichshafen bei Intersport im Bodensee-Center oder online unter

. (lk)