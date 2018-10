Skiclub-Vorsitzender will 2019 Amt abgeben

Zufriedene Gesichter bei den Mitgliedern des Ski-Klubs Markdorf: Die vergangene Saison war aufgrund der guten Schneebedingungen in den Bergen recht erfolgreic. Die geplanten Kurse und Ausfahrten konnten alle stattfinden, einzig die Zwergerlkurse am Gehrenberg mussten aufgrund von Schneemangel abgesagt werden. In der Mitgliederversammlung am Samstag wurde turnusgemäß ein Teil der Vorstandsmitglieder in den Ämtern bestätigt. Einzig Schriftführerin Waltraud Hegeler trat nicht wieder an.

Im nächsten Jahr wird es eine weitere Veränderung im Vorstand geben. Vorsitzender Alexander Prinz trat nur noch für ein Jahr an, in 2019 will er sein Amt in jüngere Hände übergeben. Als zweite Kassenwartin wurde Alicia Glönkler wiedergewählt. Als neue Schriftführerin ist Anna Prinz in den Vorstand gewählt worden. Das Amt des Jugendwartes, das sie bisher ausübte, übernimmt Amelie Glönkler. Vorsitzender Prinz dankte Waltraud Hegeler für ihre 16-jährige Tätigkeit als Schriftführerin und überreichte Blumen und Wein.

In den Bergen sei es ein wunderbarer Winter gewesen, freute sich Prinz in seinem Bericht. Alle angebotenen Kurse und Ausfahrten konnten stattfinden. Es sei ein perfekter Schnee für die Ski- und Snowboardkurse gewesen. In die neue Saison ist der Ski-Klub am Samstag bereits gestartet. Der jährliche Skibasar in der Stadthalle sei wieder erfolgreich gewesen, berichtete Prinz. Für die neue Saison kann der Klub auf drei neue Snowboard-Trainer zurückgreifen. Auch bei der Hütte gibt es eine Veränderung, sie wird in den nächsten Wochen an das gemeindliche Trinkwassernetz angeschlossen. Dort wird auch Mitte Dezember mit Sport und Party die Saisoneröffnung gefeiert. Im Januar bietet der Klub Kurse für Ski und Snowboard im Bregenzerwald an. Für den jüngsten Nachwuchs werden wieder Zwergerlkurse am Gehrenberg angeboten, die allerdings nur bei Schnee stattfinden können. Für den März ist eine Ski-Ausfahrt nach Ischgl geplant.