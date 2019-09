Siegfried Amann übergibt den Tambour-Stab an Nicole Bodenmüller

Eine Ära geht beim Spielmanns- und Fanfarenzug (SFZ) der Freiwilligen Feuerwehr Markdorf zu Ende. Am Freitag hat der bisherige Stabführer Siegfried Amann den Tambour-Stab an Nicole Bodenmüller übergeben. Amann war 22 Jahre musikalischer Leiter des Spielmanns- und Fanfarenzugs. Aufgrund einer beruflichen Veränderung gebe er das Amt in jüngere Hände und werde wieder zurück in die Reihe der Trommler gehen, erklärte er.

Zahlreiche Gäste waren zum Feuerwehrhaus gekommen, um Siegfried Amann als Stabführer zu verabschieden. Bei drei Musikstücken dirigierte er nochmals die etwa 35 Musiker, dann übergab er Stab und Handschuhe an Nicole Bodenmüller, die dann ebenfalls drei Stücke dirigierte. Beim SFZ habe es in den 59 Jahren des Bestehens erst fünf Tambour-Majore gegeben, stellte Geschäftsführer Georg Willmann bei der Begrüßung fest und davon waren vier anwesend.

Die Anzahl der Stabführer beim SFZ sei gering, dafür aber die jeweilige Amtszeit lang, stellte auch Bürgermeister Georg Riedmann zufrieden fest. Siegfried Amann sei 1974 in den SFZ eingetreten und gehöre damit zu den zwei Dienstältesten Musikern. Nach erfolgreich absolvierten Stabführer-Lehrgang habe er 1997 die Stabführung übernommen. Der SFZ habe in der Stadt eine hohe Bedeutung, sei es die musikalische Begleitung bei Empfängen, Ehrungen oder Veranstaltungen der Stadt oder der Feuerwehr. Mit Ehrgeiz und Motivation habe Amann den SFZ geleitet, an einigen Wertungsspielen teilgenommen, im vergangenen Jahr haben sich die Musiker für das Bundeswertungsspiel 2020 in Freiburg qualifiziert. Neben der Musik war für Amann, auch die Kameradschaftspflege wichtig, zahlreiche Ausflüge wurden gemeinsam unternommen, berichtete Riedmann. Neben der Musik leiste Amann auch seit vielen Jahren engagiert seinen Dienst in der Feuerwehr.

Riedmann wünschte der neuen Stabführerin viel Freude, Erfolg und ein gutes Miteinander, so dass sie die bisherige gute Arbeit erfolgreich weiterführen könne. Bezirksstabführer Manfred Maier dankte Amann für die gute Zusammenarbeit, er wünschte der Nachfolgerin Einfallsreichtum, Tatkraft und immer eine gute Hand. Es sei schön, dass es kein Abschied sei, freute sich Gesamtkommandant Daniel Kneule. Es sei beachtlich was Amann geleistet habe, neben der Musik sei er ein sehr engagierter Feuerwehrmann, der weiter in der Wehr aktiv bleibe und die Aufgabe des Kreis-Stabführers übernommen habe. Der neuen Stabführerin wünschte er, dass sie nicht die großen Fußspuren des Vorgängers ausfüllt, sondern neue, eigene setze. Er überreichte Nicole Bodenmüller die Bestellungsurkunde als Stabführerin und Mathias Brutsch als Stellvertreter.

Rückkehr zu den Trommlern

Es sei Zeit das Amt des Stabführers an einen jüngeren zu übergeben, stellte Siegfried Amann fest. Die Aufgabe habe ihm immer Spaß gemacht, er freue sich, jetzt wieder in die Reihe der Trommler zurückzugehen. Er dankte seiner Ehefrau Claudia, die immer alles mitgetragen habe. Ebenso den beiden Töchtern, die inzwischen auch im SFZ mitwirken. Die Entscheidung das Amt zu übernehmen, sei ihr nicht leichtgefallen, erklärte Nicole Bodenmüller, besonders mit Blick auf das Wertungsspiel und das Jubiläum im nächsten Jahr. Sie sei sich sicher, das mit großem Zusammenhalt der Übergang geschafft werden könne, sie werde sich dieser Herausforderung stellen.