Sie hat mehr als ein Jahrhundert erlebt: Als sie am 26. September 1908 zur Welt kam, existierte das Deutsche Kaiserreich noch. Als sie zehn Jahre jung war, ging der Erste Weltkrieg zu Ende, und dreieinhalb Wochen vor ihrem 31. Geburtstag begann mit dem Überfall der Nazis auf Polen der Zweite Weltkrieg. Damals lebte Else Tafelmair, die in Düsseldorf geboren wurde, bereits in der Bodenseeregion. 1935 hatte sie den Markdorfer Kaufmann Karl Tafelmair geheiratet. „Sie ist“, sagt ihre Tochter Silvia Zweng, „über die Jahrzehnte zu einer echten Markdorferin geworden.“ Und zur ältesten. Am vergangenen Donnerstag ist Else Tafelmair im Alter von 102 Jahren verstorben.

Ein langes und erfülltes Leben, in dem die guten Zeiten deutlich überwogen haben, ist zu Ende gegangen. Auch wenn sich ihr Gesundheitszustand zuletzt deutlich verschlechtert hatte, war Else Tafelmair bis ins hohe Alter geistig wie körperlich in ausgezeichneter Verfassung. An ihrem 100. Geburtstag hatte die Tochter eines Musikers für ihre Gäste noch gesungen und Klavier gespielt. „Was man in frühen Jahren gelernt hat, das vergisst man nicht“, hatte sie ihrem Publikum damals erklärt.

Markdorfs Bürgermeister Bernd Gerber, der Else Tafelmair an ihrem 101. Geburtstag noch besucht hat, erinnert sich gerne an die „rheinische Frohnatur. Sie war eine außerordentlich fröhliche und lebensbejahende Frau“, sagt Gerber. Diese Einschätzung des Bürgermeisters bestätigt auch Silvia Zweng, die Tochter der Verstorbenen: „Sie war immer humorvoll und stets gut gelaunt.“

Als Mitglied in verschiedenen Markdorfer Vereinen war Else Tafelmair ein überaus geselliger Mensch. Sie kannte viele Markdorfer, und viele Markdorfer kannten sie. „Der regelmäßige Kontakt zu ihren Mitmenschen war ihr besonders wichtig“, weiß Silvia Zweng. Deshalb drehte ihre Mutter, die bis 2007 allein in ihrem Haus in der Bahnhofstraße gewohnt hatte, auch mit fast 100 Jahren noch regelmäßig ihre Runden durch die Stadt. „Sie hat diese Treffen und Gespräche mit Freunden und Bekannten immer gebraucht und genossen.“

Am Freitag um 14 Uhr wird die älteste Bürgerin der Stadt auf dem Markdorfer Friedhof beigesetzt.