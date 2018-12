Seven kommt nach Markdorf

Der Schweizer Sänger Seven wird am Samstag, 6. Juli, beim Open Air auf dem Marktplatz in Markdorf spielen. Als Vorband tritt Flo Mega auf. Das gab Mitorganisator Jens Neumann am Donnerstag bekannt.

Der Soul- und R’n’B-Sänger Seven ist vor allem in seiner Schweizer Heimat bekannt. Doch auch in Deutschland dürften den Musiker einige kennen: Er trat bereits in der TV-Show „Sing my Song“ auf. „Er singt sehr gut und hat eine super Band“, sagt Neumann. Gleiches gelte für Flo Mega, der das Programm am Abend beginnen wird. „Er war mal Hip-Hopper, spielt inzwischen aber auch eher Soul und R’n’B“, sagt Neumann.

Beim Markdorfer Open Air spielt außerdem noch die Rockband Status Quo. Sie treten am Sonntag, 7. Juli, auf. Das Festival soll bereits am Freitag, 5. Juli, beginnen. Wer dann den Auftakt machen darf, ist noch nicht bekannt.

Karten für den Konzertabend mit Seven und Flo Mega gibt es bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen. Sie kosten 37,30 Euro.