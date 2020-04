Selbsthilfegruppe gegründet

Ab Mai gibt es ein neues Angebot im Mehrgenerationenhaus (MGH) in Markdorf. Dann wird sich zweimal im Monat eine Selbsthilfegruppe für Depression und Burnout im MGH treffen. In der Gruppe sollen sich Erwachsene aller Altersgruppen treffen. Geleitet wird die Gruppe von Fiene Sabah, die bereits seit fünf Jahren in Überlingen eine solche Gruppe leitet. Erstes Treffen ist am Mittwoch, 6. Mai, um 19 Uhr im Obergeschoss des MGH.

Mit der neuen Gruppe sollen Betroffene aus dem östlichen Bodenseekreis angesprochen werden, aufgrund der zentralen Lage eigne sich Markdorf besonders dazu, erklärte Fiene Sabah bei einem Pressegespräch. Zudem solle die Gruppe in Überlingen entlastet werden, derzeit treffen sich dort immer mehr als zehn Personen, doch es sollten nur maximal zehn sein. Seit drei Jahren treffe sich zusätzlich eine Selbsthilfegruppe für Hochsensible in Überlingen.

Die Gruppe für Depression und Burnout sei ihr eine Herzensangelegenheit und im eigenen Interesse, da sie selbst davon betroffen war, erläuterte Sabah. Die Gruppentreffen beginnen mit einer Achtsamkeitsübung, danach gebe es eine kurze Befindlichkeitsrunde, dabei werden auch Themen und Wünsche gesammelt, anschließend gibt es einen Austausch über ein ausgewähltes Thema. Wichtig sei, die Anonymität nach außen hin, jeder Teilnehmer solle die Sicherheit haben, das nichts nach außen getragen wird.

Es sei sehr wertvoll für einen Menschen mit Depressionen, dass er in der Gruppe auf Menschen trifft, die das gleiche Problem haben, dort erfahre man Mitgefühl und Verständnis. Dies sei wichtig, da in der Gesellschaft Depressionen oft stigmatisiert werden und das persönliche Umfeld nur schwer mit dem Thema umgehen kann. In der Gruppe gebe es auch Ideen und Anregungen für Hilfe und Heilung, sie biete die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch, berichtete Fiene Sabah von ihren bisherigen Erfahrungen. Menschen mit einer leichten oder mittelschweren Depression ermögliche die Gruppe, dass sie in ihrem Umfeld bleiben können und eventuell einen Aufenthalt in einer Akut-Klink vermeiden können. Nach einem Klinik-Aufenthalt biete die Selbsthilfegruppe die Möglichkeit, sich weiter aktiv mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Die Selbsthilfegruppe Depression und Burnout passe sehr gut zu den bestehenden Angeboten im MGH, freute sich MGH-Leiterin Renate Hold. Die Gruppe werde sich 14-tägig im MGH treffen, sie rechnet damit, dass das Angebot angenommen werde, da das Thema bei Nutzern des Hauses nicht neu sei.