Seit 15 Jahren helfen Spenden aus Markdorf Schülern in Afghanistan

Es ist ein runder Geburtstag: Vor 15 Jahren gab es eine große Spende des Projekts „Schulen bauen Schulen“ des Bildungszentrums Markdorf (BZM). Das Geld war für die Deutsch-Afghanische Initiative (DAI) zum Bau einer Schule in Charikar nördlich von Kabul in Afghanistan bestimmt. Diese Schule gibt es heute noch. Sie wurde mit Spenden aus Deutschland steig erweitert, sodass inzwischen rund 4000 Schüler unterrichtet wurden. Am Freitag übergab der Rotary Club Markdorf eine Spende über 625 Euro.

Aufgrund des Kriegs in Afghanistan sei vor über 15 Jahren bei ihm und einigen Schülern der Entschluss gereift, dass geholfen werden müsse, berichtete Franz Beer, damals Lehrer am BZM. Es gab Kontakt zur DAI, deren damaliger Leiter Peter Adler kam nach Markdorf und berichtete von der Initiative „Schulen bauen Schulen“. Auch die Markdorfer wollten etwas dazu beitragen. Am BZM wurden von Schülern, Lehrern und Eltern viele Ideen entwickelt um Spenden zu sammeln, zum Bau von Schulen in Afghanistan.

Es wurden Kacheln verkauft, ein Bild versteigert, die Ministranten sammelten, es gab ein Benefizkonzert und im Oktober dann den Stadtlauf. Rund 2500 Läufer schafften rund 13 000 Kilometer, also zweimal die Strecke Markdorf-Charikar. Dabei kamen rund 26 000 Euro zusammen. Zudem gab es noch etliche private Spender, auch Firmen, Vereine und Organisationen zeigten sich großzügig. Insgesamt wurden über 35 000 Euro übergeben. Das war kein Projekt der Lehrer, oder der Schüler, sondern ein Projekt der ganzen Schule, dass von der Stadt und den Vereinen unterstützt wurde, stellte Franz Beer abschließend fest.

Die Situation im Land sei sehr unterschiedlich, erklärte Peter Adler, im Gebiet Charikar gebe es fast keine Probleme mit den radikalislamischen Taliban. Ein Problem gebe es: Überall wo die DAI Schule gebaut habe, seien sie inzwischen zu klein. Zudem gebe es Probleme mit den Toilettenanlagen, der Wasserversorgung, erst seit wenigen Jahren gebe es Strom. Deshalb freute er sich über die Spende der Rotarier. Die Clubmitglieder unterstützen den BUND bei Aktionen zur Biotop-Pflege, berichtete Hanna-Vera Müller. Dafür gebe es eine Entschädigung vom Landkreis. Es sei selbstverständlich, dieses Geld für ein soziales Projekt zu spenden, fügte Dieter Walliser, Präsident des Markdorfer Clubs, hinzu.