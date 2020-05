Segelflieger sammeln Altkleider und Altpapier

Die Segelfliegergruppe Markdorf sammelt am Samstag, 23. Mai, in allen Ortsteilen von Markdorf sowie in Kluftern, Efrizweiler, Lipbach, Bermatingen und Ahausen Altpapier und Altkleider. Die Sammlung findet unter den geltenden Corona-Verhaltensregeln statt, wie der Verein mitteilt.

Es wird gebeten, das Papier wie gewohnt gebündelt oder in Kartons und die Altkleider in geeigneten Säcken am Sammeltag bis 8.30 Uhr gut sichtbar am Straßenrand zu deponieren. Die Sammlung findet bei jeder Witterung statt.

Wer eine größere Menge Sammelgut abzugeben hat, soll die Sammelmannschaft direkt ansprechen oder gut sichtbar ein Hinweisschild mit Namen und Hausnummer an einer kleineren Menge Sammelgut anbringen: Die Sammler klingeln dann. Am Tag der Sammlung können Interessenten ihr Sammelgut auch direkt an der Segelfliegerhalle in Markdorf, Am Sportplatz 16, abgeben. Sollte die Gruppe Sammelgut übersehen haben, können Bewohner sie am Sammeltag unter der Nummer 07544 / 48 46 ab circa 16 Uhr am Flugplatz anrufen.

Die Altpapier- und Altkleidersammlungen der Segelflieger erfolgen in vierteljährlichem Abstand. Die Termine gibt es auch auf www.sfg-markdorf.de unter „Termine“. Man kann sich per E-Mail eine Woche vor den Terminen an die Papiersammlung erinnern lassen. Einfach eine formlose E-Mail an altpapier@sfg-markdorf.de senden. Unter den Neuanmeldungen werden Freiflüge verlost.