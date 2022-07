Segelflieger bei Freundschaftstreffen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach coronabedingter Zwangspause fand das diesjährige Bodensee Freundschaftsfliegen (BFF) am vergangenen Wochenende auf dem Fluggelände Hilzingen beim Hohentwiel statt. Die Markdorfer Segelflieger waren mit großer Mannschaft vor Ort.

Neben den beiden Hochleistungsdoppelsitzern war dieses Mal auch unser Schulungsdoppelsitzer ASK21, sowie Youngster Paul Löcken (17 Jahre) mit Einsitzer Discus 2b dabei. Die Anreise erfolgte am Freitag mit Regen aber für beide Wochenendtage war gut fliegbares Wetter vorhergesagt, sodass am Samstag schon eine Flugstrecke bis Freudenstatt im Schwarzwald ausgeschrieben werden konnte. Leider gab es „Blauthermik“, das bedeutet, dass die Aufwinde nicht durch Schönwetterwolken gekennzeichnet sind. Somit ist es deutlich schwerer, die Thermik/Aufwind zu finden. Teilweise im engen Verbandsflug ging es für die beiden Hochleistungsdoppelsitzer über Titisee-Neustadt nach Freudenstatt und zurück. Die Besatzung Nick Schäfer/Simon Müller in der ASK21 hatte es mit den schlechteren Gleiteigenschaften deutlich schwerer, konnte aber die Aufgabe ebenfalls erfolgreich bewältigen. Paul Löcken war auf seinem ersten Wettbewerbsflug problemlos bis Freudenstatt unterwegs, fand dann aber keinen Anschluss an die Thermik und musste in der Nähe von Winzeln Schramberg außenlanden. Eine sogenannte „Außenlandung“ ist für Segelflieger eine normale Option, einen Überlandflug zu beenden. Wenn der notwendige Aufwind nicht gefunden wird, hat sich der Pilot bereits ein geeignetes Gelände zum Landen ausgesucht. Ein frisch gepflügter Acker oder eine gemähte Wiese sind dafür bestens geeignet. Paul meisterte seine allererste wirklich allein ausgeführte Außenlandung mit Bravour.

Da beim BFF der olympische Gedanke und das Miteinander aus den Vereinen um den Bodensee zählen, war es umso schöner, dass alle am Sonntag bei der Abschlussfeier dabei sein konnten. Traditionsgemäß wird das nächste BFF vom Gesamtsieger ausgerichtet, sodass dieses Freundschaftstreffen 2023 in Stahringen am Überlinger See durchgeführt wird.

Allgemeine Informationen über den Verein und Bilder aus der Flugsaison finden sich unter www.SFG-Markdorf.de