Seelsorgeeinheit geht bei der Firmung neue Wege

Der Firmweg in der Seelsorgeeinheit Markdorf bekommt eine neue Struktur: Mit zwei Entscheidungsgesprächen für die Jugendlichen und der Möglichkeit, an einer Vielzahl spannender und abwechslungsreicher Projekte teilzunehmen, wollen Gemeinderefentin Stefania Menga und Vikar Johannes Treffert neue Wege gehen.

„Die Jugendlichen sollen sich klar und bewusst zum Glauben bekennen“, erklärte Menga während eines Pressegesprächs am Donnerstagabend. Um diese Entscheidung treffen zu können, haben Menga und Treffert die beiden Gespräche initiiert, an denen die Jugendlichen vor dem Firmweg und der Firmung teilnehmen werden. Unter vier Augen soll zum einen das Kennenlernen, zum anderen die Ernsthaftigkeit der Jugendlichen an der Kirche in den Vordergrund gerückt werden. Ein Firmling könnte im Ernstfall auch abgewiesen werden? „Ein Aufschub wäre in so einem Fall denkbar“, sagte Stefania Menga. Dann könnte der Jugendliche erst an der nächsten Firmrunde im Jahr 2018 teilnehmen.

Neben den Entscheidungsgesprächen gibt’s auch hinsichtlich der Projekte, die unabhängig von den monatlichen Gruppentreffen während des fünfmonatigen Firmwegs stattfinden, Neuerungen: Konnte bislang jeder Jugendliche lediglich an einem Projekt teilnehmen, stehen ihm 2016 alle Möglichkeiten offen. Geplant sind viele Ausflüge wie beispielsweise zum Weltjugendtag in Krakau, eine Taizé-Fahrt an Pfingsten und ein Hüttenwochende.

Stefania Menga könnte sich sogar vorstellen, eine Firmband zu initiieren. „Die könnte dann beim Firmgottesdienst spielen. Es ist schließlich ihr Fest“, freut sich die Gemeindereferentin. Neu ist auch das Bergfest, das zur Halbzeit des Firmwegs gefeiert wird.

Um diesen großen Aufwand zu schultern, sind Treffert und Menga auf etwa 80 ehrenamtliche Helfer angewiesen. Das erste Treffen findet am 15. Oktober statt (siehe Kasten). „Zu zweit könnten wir das alles gar nicht stemmen“, sagte der Vikar. 157 Firmlinge hat die Seelsorge Markdorf angeschrieben. Menga rechnet damit, dass sich etwa 120 Jugendliche firmen lassen.

Das erste Informationstreffen der Firmbegleiter findet am Donnerstag, 15. Oktober, 19.30 Uhr, im Pfarrzentrum St. Gangolf in Kluftern statt.

Der Firmeröffnungsgottesdienst findet am 23. April 2016 statt.

Die Firmung wird am ersten Advent 2016 gefeiert.