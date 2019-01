Schutzhütte für Waldkindergarten kommt neben die Forsthütte

Die Schutzhütte für den geplanten Natur- und Waldkindergarten soll oberhalb von Möggenweiler zwischen der Forsthütte und dem Gebäude des Hundevereins errichtet werden. Diesen Platz hat der Technische Ausschuss der Stadt Markdorf am Dienstagabend von drei möglichen Standorten ausgewählt. Die Kosten für die Schutzhütte werden sich voraussichtlich auf 110 000 bis 120 000 Euro belaufen.

Der Waldkindergarten soll bereits im kommenden März den Betrieb aufnehmen. Der Grundgedanke hinter dieser Einrichtung ist, dass sich die Kinder hauptsächlich draußen aufhalten und in der Natur spielen. Als Basisstation dient ein Bauwagen, der oberhalb im Wald am Vogelsangweg aufgestellt werden soll. Er ist bereits bestellt und soll Ende Februar geliefert werden.

Für den Fall, dass das Wetter mal sehr schlecht ist und eine Gefahr für die Kinder darstellen würde, wird zusätzlich eine Schutzhütte gebaut. Das Häuschen, das dann direkt am Waldrand stehen wird, soll so massiv gebaut werden, dass es auch Stürmen und umstürzenden Bäumen standhalten könnte. Außerdem bietet es sich an, die Hütte auch anderen Schul- und Kindergartengruppen zur Verfügung zu stellen, wenn sie Ausflüge in den Wald machen wollen.

Der Technische Ausschuss hatte für die Schutzhütte drei mögliche Standorte zur Auswahl: westlich der Forsthütte, östlich der Forsthütte und auf der Streuobstwiese unterhalb der Forsthütte, wo dann auch der Bauwagen aufgestellt werden sollte. In einer früheren Sitzung hatte der Technische Ausschuss angedacht, sie direkt westlich der Forsthütte zu platzieren, sodass Kindergarten und Forstarbeiter die Terrasse gemeinsam nutzen können.

Die Variante, die Schutzhütte und den Bauwagen nebeneinander auf die Streuobstwiese zu bauen, fand im Gremium keine Zustimmung. „Diese Kombination ist für einen Waldkindergarten nicht glücklich“, sagte Christiane Oßwald (Umweltgruppe). Sie wies auch darauf hin, dass es sich bei der Streuobstwiese um eine Ausgleichsfläche handelt. Alfons Viellieber (CDU) tendierte dazu, die neue Hütte in die Nähe bereits bestehender Gebäude zu bauen, damit die Erschließung so unkompliziert wie möglich ist. Ähnlich formulierte es Erich Wild (CDU), der aber auch darauf hinwies, dass beim Hundeverein relativ viel Betrieb ist und es durch den Bau der Hütte auf dem Parkplatz eng werden könnte.

Der Natur- und Waldkindergarten soll im März eröffnet werden und zunächst mit einer Gruppe mit bis zu 20 Plätzen starten. Bei Bedarf soll er auf bis zu 40 Plätze erweitert werden können.