Schulinfos für Viertklässler

Die Realschule und das Gymnasium Markdorf stellen sich Grundschuleltern und Viertklässlern wieder digital vor. Die Schulen bedauern es in ihrer Pressemitteilung, dass sie coronabedingt auch in diesem Jahr nicht persönlich zu einem „Tag der offenen Tür“ einladen können. Die Realschule hat ihr Schulkonzept sowie die Präsentation des bilingualen Zugs, des Ganztagsangebots und weiterer schulischer Besonderheiten ins Netz gestellt. Die Vorstellung finden Eltern und Schülerinnen und Schüler auf der Homepage der Realschule unter https://www.bzm-sv.de. Das Gymnasiums hat auf seiner Homepage für Interessierte einen Film, eine Broschüre und eine Präsentation bereit gestellt, um über das Schulprofil zu informieren. Die Materialien sind unter https://www.bzm-gy.de zu finden. Bei weiteren Fragen können sich Eltern gern auch telefonisch in den Schulen melden. Die Anmeldungstage sind am Mittwoch und Donnerstag, 9. und 10. März. Die Informationen hierzu finden Eltern ebenfalls auf den Homepages.