Schüler rennen Knoblauch förmlich die Bude ein

Im Rahmen des Ferienprogramms der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis hat die Markdorfer Konrad Knoblauch GmbH knapp 20 Jugendliche über seine Lehrberufe informiert. Gemeinsam entwickelten und bauten die Schüler bei „wissen was geht!“ eine Stiftebox aus Holz und erhielten so einen Einblick in die Ausbildungsberufe und den Arbeitsalltag vor Ort, wie das Unternehmen mitteilt.

Der Andrang war offenbar groß. Ursprünglich hatte die Firma mit 16 Schülern gerechnet. Insgesamt meldeten sich aber 26 Interessenten im Alter von 14 bis 24 Jahren an. Nach der Begrüßung durch die Personalbeauftragte Annette Wildner und der Vorstellung der einzelnen Fachbereiche mit den Azubis konnten die Jugendlichen entscheiden, welchen Beruf sie sich genauer anschauen möchten. Zur Wahl standen die Ausbildungsberufe bei Knoblauch, also Technischer Produktdesigner, Bauzeichner, Schreiner und Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement.

Der erfolgreiche „wissen was geht!“‐Termin bei Knoblauch zeigt, dass es auch heutzutage möglich ist, Jugendliche für einen technischen, handwerklichen oder kaufmännischen Ausbildungsberuf zu begeistern, schreibt Knoblauch in einer Pressemitteilung. Das Erfolgsrezept ist aus Sicht der Firma Knoblauch: Unternehmen müssen die eigenen Werte authentisch vertreten, um Fachkräfte der Generation Z für dich zu gewinnen.

Um den Schülern einen realistischen Eindruck in ihre Wahl-Lehrberufe zu ermöglichen, hat sich die Firma etwas Besonderes für sie ausgedacht: Sie durften gemeinsam eine Stiftebox aus Apfel-, Abachi-, Esche- oder Buchenholz planen, bauen und vertreiben. In kleineren Gruppen konnten die Schüler ihre gestellte Aufgabe anpacken. So legten die Technischen Produktdesigner im Computer eine Fertigungszeichnung an, nach der die Schreiner dann produzierten. Die Bauzeichner entwickelten zeichnerisch den Grundriss ihres eigenen Zimmers, in dem die Stiftebox platziert wurde und die Kauffrauen beziehungsweise -männer für Büromanagement kümmerten sich um die Materialbeschaffung. „Ob Stiftebox oder ein komplettes Raumkonzept. Jeder trug seinen Teil bei und heute konnten die Anwesenden selbst spüren, was Teamgeist in kürzester Zeit bewegen kann“, sagt Annette Wildner.

Die Jugendlichen arbeiteten interessiert und äußerst geschickt an der jeweiligen Aufgabe. Nach einer guten Stunde trafen sich alle wieder zur Präsentation der Arbeiten und Verlosung der fünf Boxen.