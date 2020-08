Schüler bauen einen Handyhalter

In etwas kleinerem Rahmen als gewohnt, hat die Konrad Knoblauch GmbH aus Markdorf in diesem Jahr den Teilnehmern des Ferienprogramms „wissen was geht“ die Ausbildungsberufe vorgestellt. Anstatt der sonst üblichen rund 30 Jugendlichen fanden sich am Donnerstag gerade mal acht Schüler bei Knoblauch ein, teilt die Firma mit.

Die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis ließ es den Firmen frei, das Programm online anzubieten oder live vor Ort unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln eine kleine Gruppe zu empfangen.

Da bei Knoblauch immer auch der Lehrberuf des Schreiners eine wichtige Rolle spielt und die Jugendlichen dabei richtig in der Werkstatt arbeiten dürfen, war schnell klar, dass das Programm im Haus mit weniger Teilnehmern durchgezogen werde.

Nach der Begrüßung durch die Personalbeauftragte Annette Wildner und der Vorstellung der Fachbereiche konnten die Jugendlichen entscheiden, welchen Beruf sie sich genauer anschauen möchten. Zur Wahl standen die Berufe technischer Produktdesigner, Bauzeichner, Schreiner und Kaufmann für Büromanagement – eben die Berufe, in denen Knoblauch ausbildet.

Jeweils in Zweiergruppen packten die Jugendlichen die gestellte Aufgabe an. So legten die technischen Produktdesigner im Computer eine Fertigungszeichnung für den Handyhalter an, nach der die Schreiner dann produzierten. Die Bauzeichner entwickelten zeichnerisch den Grundriss eines Ladens, in dem der Handyhalter präsentiert und verkauft werden soll, während die Kaufmänner für Büromanagement den Preis kalkulierten sowie Lieferschein und Rechnung erstellten.

Nach einer guten Stunde trafen sich alle wieder im Knoblauch-Bistro zur Präsentation der Arbeiten. Alle Teilnehmer durften einen Handyhalter mit nach Hause nehmen.