Schrecksekunde: Auto fährt Kind vor der Schule an

Es war ein Dienstagnachmittag, kurz nach Schulschluss, als das geschah, wovor alle seit langem gewarnt hatten: Vor der Jakob-Gretser-Schule in Markdorf überrollt ein Auto den Fuß eines Achtjährigen, der die Pestalozzistraße quert. Auslöser für den Unfall, bei dem das Kind mit Quetschungen davonkommt, ist eine Mutter, die ihr Auto auf der Straße anhält, um Kinder einsteigen zu lassen – trotz des absoluten Halteverbots vor dem gesamten Grundschulgelände.

Immer wieder weisen Schule und Elternvertreter in den vergangenen Jahren auf das Halteverbot hin. Und immer wieder durchbrechen Eltern, denen der Weg bis zum nächsten Parkplatz am Friedhof oder auf der anderen Seite des Weihers zu weit ist, das Verbot. Vor allem zu Bring- und Abholzeiten ist die Situation vor der Schule chaotisch. Autos halten am Straßenrand, andere überholen, und der Schulbus wartet – während Kinder versuchen, über die Straße zu kommen. Bislang ist nie etwas passiert. Jetzt hat sich das geändert.

Ein Mädchen und ein Junge, beide Drittklässler, wollen an diesem Nachmittag über die Pestalozzistraße. Nicht beim Zebrastreifen, sondern ein Stück weiter in Richtung Stadtmitte. Weil zum selben Zeitpunkt ein Auto am Straßenrand hält, sehen die beiden ihre Chance gekommen. „Hätte das Auto da nicht gestanden, wären wir nie auf die Idee gekommen rüberzulaufen“, sagt das Mädchen später. Wie ihr Klassenkamerad auch weiß sie eigentlich, dass dafür nur der Zebrastreifen vorm Schulhof in Frage kommt.

Fahrlehrer wird zum Zeugen

Hinter dem haltenden Auto stauen sich bereits die nächsten Wagen – darunter der des Markdorfer Fahrschulbesitzers Martin Obser. Er ist es, der den Vorfall direkt miterlebt und hinterher als Zeuge den Unfallbericht für die Versicherung der Schule schreibt.

Ihm zufolge kommt in diesem Moment ein Auto aus der Gegenrichtung. Die Fahrerin sieht die Kinder und hält zunächst an. Das Mädchen bleibt auf dem Gehweg, der Junge will erst zurück, läuft dann aber doch los. „Die Fahrerin, die aus Richtung des Kindergartens kam, hat nicht gewusst: Kann ich jetzt fahren oder nicht?“, so Obser. Sie entscheidet sich fürs Losfahren, in diesem Moment macht der Junge einen Schritt nach vorn, und „das Vorderrad überrollt einmal komplett seinen Fuß“, schildert der Fahrlehrer, der zu dem Fazit kommt: „In dieser Situation kam vieles unglücklich zusammen, das schließlich zum Unfall führte.“

Er trägt das vor Schmerz schreiende Kind von der Straße. Aus dem Schuh, der wohl Schlimmeres verhindert, quillt die Füllung, erzählt das Mädchen. Auch Rilana Fritz – eine Mutter, die gerade zur Schule läuft – leistet Hilfe, beruhigt die Kinder und ruft den Krankenwagen. Der kommt gefühlte 20 Minuten später aus Salem, sagt sie: „Ich habe sogar ein zweites Mal angerufen, weil es so lange gedauert hat. Der Notarzt, der vorher schon da war, hat nichts gemacht. Er hat den Jungen weder abgetastet noch auf ihn eingesprochen. Das hat mich verwundert.“

Aus dem Vorfall lernen

Währenddessen entbrennt ein Disput zwischen den Fahrerinnen der beiden Autos. Eine gibt der anderen die Schuld, berichtet Rilana Fritz. Man ruft die Mutter des Jungen an und entscheidet schließlich, die Polizei nicht hinzuzuziehen. Warum – das kann im Nachhinein keiner mehr so genau sagen. Offenbar kennen sich die Mütter untereinander. Sinnvoll wäre es sicher gewesen: „Wir sind auch jetzt noch bereit, den Vorfall aufzunehmen, wenn die Beteiligten sich melden“, sagt Wolfgang Hoffmann, Pressesprecher der Polizeidirektion Friedrichshafen.

Dem Achtjährigen, der im Krankenhaus geröntgt und versorgt wird, geht es mittlerweile wieder besser. „Er humpelt noch und hat einen Verband“, sagt sein Vater. Die Schwellungen sind noch da. „Aber seelisch hat er das sehr gut verarbeitet. Kinder sind da unkomplizierter.“ Der Vater mag niemandem die Schuld geben: „Das hätte jedem passieren können.“ Er hofft aber, dass nicht nur sein Sohn, sondern „alle Beteiligten aus dem Vorfall gelernt haben. Das ist unser Wunsch.“Mit dieser Hoffnung steht er nicht allein. Die Stadtverwaltung als Schulträger mahnt alle Eltern, das strikte Halteverbot zu beachten, und am Freitag wollen die Schulleitung und der Elternbeirat der Gretser-Schule noch einmal auf die Gefahren hinweisen.