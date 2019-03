SchrAmpel-Wahnsinn und Hexen-Pyramide

Bei typischem Markdorfer Narrenwetter – die Sonne strahlt vom blauen Himmel – sind am Sonntag die Narren durch die Innenstadt gezogen. Dicht gedrängt standen die Zuschauer an der Obertor-, Markt- und Hauptstraße und verfolgten das bunte Treiben der mehr als 40 vorbeiziehenden Gruppen, Zünfte und Musikvereine.

Traditionell machten die freien Gruppen den Anfang – wie die Kinder aus den Markdorfer Kindergärten, das Gratwohl-Männerballett, die Schnatterienchen und die Kabisreiter Clowns. Umweltbewusst zeigte sich der Wagen der Stadt: Jute statt Plastik, lautete das Motto, zu dem Erdnüsse und Tulpen verteilt wurden, ohne Verpackung.

Den SchrAmpel-Wahnsinn am Bahnübergang hatten sich gleich zwei Gruppen als Thema ausgewählt. Auf ihr neues Zuhause freuen sich die Kanalratten aus Möggenweiler, dort gibt es demnächst neue und größere Abwasserrohre. Erstmals in Markdorf beim Umzug dabei war eine Gruppe der Narrenzunft Oberkirch, der Heimatzunft von Narrenrat und Pfarrer Ulrich Hund. Ebenfalls zum ersten Mal dabei die Narrenzunft Achalmgautscher Reutlingen, die sogar ihr Prinzenpaar mitgebracht hatte. Auch die Narrenzunft der Günzburger Stadtbutz war erstmals beim Umzug in Markdorf dabei.

Unangenehm waren die Weißensberger Weihergeister, die mit ihren Riedbesen allerlei Schabernack machten. Viel Aufwand hatte die Narrenzunft Wilhelmsdorf betrieben: Sie hatte gleich ihr Wikinger-Boot mitgebracht und zog dieses durch die Straßen. Sportlich fit zeigten sich die Donau-Hexa aus Sigmaringendorf, die vor dem Rathaus eine Hexen-Pyramide bildeten. Ein guter Schluss ziert alles – den übernahmen der Narren- und Brauchtumsverein Hepbach, die Guggenbichler aus Ittendorf und die Gastgeber: Angeführt von den Narreneltern zogen Hänseler, Kaujohle, Alt Markdorferinnen, die beiden Garden, die Fahnenschwinger und die Zunftkapelle durch die Stadt.